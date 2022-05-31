В Новосибирске сняли ограничения на заполняемость театров

Правительство региона утвердило отмену ограничений, касающихся заполняемости залов театров и иных учреждений культуры. Губернатор Андрей Травникова подписал соответствующее постановление.

— Отменяются ограничения, касающиеся заполняемости залов театров и иных учреждений культуры, в том числе цирка, кинотеатров, концертных организаций, фестивалей, мест проведения официальных торжественных мероприятий, – прокомментировал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

При этом министр особо подчеркнул, что работа учреждений культуры должна осуществляться при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Данные решения приняты в связи со стабилизацией санитарно-эпидемиологической обстановки и снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией по предложению Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. С этим предложением глава ведомства выступил на оперативном заседании правительства 30 мая.

По данным оперативного штаба, за последние сутки на 31 мая в регионе коронавирусом заболело 56 человек, 49 госпитализировано, 3 скончались.

Напомним, снять маски правительство региона разрешило новосибирцам в конце марта.