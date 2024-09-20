Тысячный реабилитационный сертификат выдали участнику спецоперации в Новосибирской области

В 2022 году Станислав заключил контракт с Минобороны РФ, а весной того же года получил травму в ходе спецоперации. Этой осенью участник СВО стал тысячным получателем реабилитационного сертификата, в рамках которого пройдет курс социально-медицинской реабилитации в Федеральном исследовательском центре фундаментальной и трансляционной медицины.

В целом сертификат включает в себя целый ряд направлений, среди которых социально-медицинская реабилитация, зубопротезирование, дополнительное профобразование, посещение физкультурно-оздоровительных и культурно-досуговых мероприятий, а также помощь в установлении инвалидности, в получении в прокат техсредств реабилитации и в трудоустройстве.

Чтобы получить реабилитационный сертификат, необходимо лично подать заявление в отделе соцобслуживания населения администрации муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, в региональном министерстве труда и социального развития, филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» или МФЦ.

Условиях получения Губернаторского реабилитационного сертификата опубликованы на сайте регионального министерства труда и соцразвития. Форма для подачи заявления размещена на сайте МФЦ.