Новосибирский школьник стал победителем международного турнира по тайскому боксу

Школьник из Новосибирска стал победителем международного профессионального турнира по тайскому боксу. 16-летний Роман Давыденко, уступая сопернику из Тайланда в начале боя, техническим нокаутом во втором раунде одержал над ним победу.

Как сообщила в соцсетях мама юного спортсмена, на Первенстве мира по муай-тай Роман представляет город Новосибирск и Россию.

— Сын тренируется в спортивном комплексе «Молодежный под руководством Владимира Немова, — отметила мама победителя.

Известно, что Роман учится в школе №199 в Октябрьском районе города и уже несколько лет занимается тайским боксом.

Первенство мира 2024 по муай-тай проходят в Бангкоке с 12 по 19 сентября.

Ранее редакция сообщала о том, что чемпионом мира по тайскому боксу стал спортсмен Овсеп Асланян из Новосибирска.