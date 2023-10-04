Новосибирец хотел запустить квадрокоптер с золоотвала

Новосибирец решил позапускать квадрокоптер с золоотвала, но ему помешали. Об этом сообщает Агентство безопасности «Гвардия». 3 октября со стороны города в направлении к золоотвалу проехал бордовый легковой автомобиль, хотя по пути были выставлены запрещающие знаки.

— Охранник на служебном авто выдвинулся на перехват и остановил машину. Вышедший из «Форда» молодой человек пояснил, что едет к золоотвалу для запуска квадрокоптера, — говорится в сообщении.

Когда его спросили на каком основании он планировал совершить запуск, то тот ответил, что по служебному заданию, полученному на работе в одной из городских компаний.

— Поскольку видеосъёмка на территории объектов топливо-энергетического комплекса строго запрещена требованиями антитеррористической защищенности, проезд автомобиля был пресечен, а охранником по факту выявленного правонарушения составлен акт, — отметили в сообщении.

В августе 2023 года президентом России подписан федеральный закон, позволяющий силовым ведомствам, структурам ведомственной охраны, а также частным охранным организациям пресекать в зоне своей ответственности движение любых беспилотников.

Ранее редакция сообщала о том, что пилота квадрокоптера оштрафовали на 32 тысячи рублей в Новосибирске.