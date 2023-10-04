Ученые исследовали «элитный» курган раннего железного века под Новосибирском

Ученым НГУ удалось установить возраст поселения и особенности образа жизни захороненных в кургане Венгеровского района Новосибирской области. Также ученые выяснили, чем люди питались и насколько рацион женщин отличался от пищи мужчин. Об этом сообщает НГУ.

Впервые для сибирского региона был исследован «элитный» курган саргатской культуры раннего железного века с многочисленными неграблеными погребениями

― Мы исследовали 22 погребения. В мужских захоронениях встречались железные и костяные наконечники стрел и пряжки. Женщины из трех захоронений были похоронены в меховых или матерчатых шапочках, расшитых разноцветными бусинами и бисером, ― отметила Людмила Мыльникова, доцента кафедры археологии и этнографии Гуманитарного института Новосибирского государственного университета, доктор исторических наук.

Также были найдены редкие изделия, например, шейная бронзовая гривна и костяная подвеска с изображением кабана.

― Примечательно, что некоторые из найденных изделий изготовлены по технологиям, не практиковавшимся в нашем регионе в то время. Это подчеркивает высокий статус погребенных, ― подчеркнула Мыльникова.

Ученые отметили интересную особенность построения сакрального пространства кургана — наложение некоторых могильных ям друг на друга. Это дало им возможность построить относительную хронологию объекта, которая позднее была подтверждена радиоуглеродным методом.

В ходе исследований было отмечено, что в рационе женщин преобладала белковая пища по сравнению с мужчинами. Это произошло скорей всего из-за более оседлого образа жизни рядом с богатой рыбой рекой.

Саргатская культура – культура раннего железного века, относится к культурам скифского круга. Ее население занимало огромную территорию между Ишимом и средним Иртышом, а возможно, простиралась чуть ли не до берегов Оби. Существовала более тысячи лет: ученые датируют культуру VII-V вв. до н.э. – III-V вв. н.э.

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