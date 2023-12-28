Новосибирец заплатит 20 тысяч за «леща» чужому ребенку в Новосибирске

В Новосибирске суд взыскал с мужчины компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей за то, что он ударил чужого ребенка.

Инцидент произошел июньским вечером 2021 года во дворе на площадке жилого комплекса «La Grande», где играли дети. 10-летний мальчик уронил игрушку соседского ребенка «Бакуган», и у нее отпала одна из частей. Хозяин игрушки пожаловался отцу. Отозвав обидчика в сторону, мужчина обложил его нецензурной бранью. Но и этого сибиряку показалось мало. Решив наказать мальчика физически, он ударил его кулаком по плечу. Свидетелями неприятной сцены стали другие дети и консьерж дома.

В медучреждении потерпевшему был поставлен диагноз «ушиб мягких тканей левого плеча».

Отец побитого ребенка обратился с иском в Железнодорожный районный суд с просьбой взыскать с «дворового бойца» 200 тысяч рублей.

— В марте 2023 года была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, из заключения которой следует, что склонности к фантазированию у мальчика не выявляются.

Решением Железнодорожного районного суда с ответчика в пользу мальчика была взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе суда.

Решение судьи не устроило обе стороны и они обжаловали его в Новосибирском областном суде.

Однако суд второй инстанции оставил решение Железнодорожного суда без изменения, а жалобы сторон без удовлетворения.