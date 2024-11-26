Новосибирские компании ищут программы по снижению стресса у сотрудников

С начала года новосибирские работодатели открыли 170 вакансий для психологов, а в целом за прошедшие пять лет спрос на специалистов вырос в 10 раз. С такими показателями Новосибирская область вошла в десятку регионов с наибольшим количеством вакансий для психологов в стране (7 место, 3,3%), констатировали аналитики hh.ru.

Как выяснилось, активнее всего открывали вакансии психологов в этом году образовательные учреждения (28% от всех таких вакансий), компании медицинской направленности (24%), ИТ-компании (6%), общественные организации (5%), нефтегазовый и финансовый сектора (по 4%).

Несмотря на повышенный спрос, среди специалистов-психологов сохраняется высокий уровень конкуренции. Сегодня на одну вакансию психолога в России приходится 40 резюме потенциальных кандидатов.

При этом, уровень зарплат в этой сфере не очень высокий. Новосибирские работодатели готовы платить таким специалистам в среднем 42 200 рублей. Это ниже средних зарплатных предложений по региону, которые на начало ноября составили 70 000 руб.

Круг проблем, с которыми новосибирцы чаще всего обращаются к психологам, довольно широк. Самый высокий запрос на программы по измерению и снижению стресса (выбор 55% респондентов), мастер-классы по личностному развитию (48%), консультации корпоративного психолога (41%), психологическую помощь онлайн (23%), арт-терапию (22%), а также горячую линию психологической поддержки (15%).

Клинический психолог компании ООО «Новое качество» Ирина Григорьева согласна с общей статистикой.

— Действительно, в кабинет психолога чаще всего людей приводит стресс, — говорит она. — Это обратная сторона общества потребления. Уровень стресса нарастает и люди перестают справляться с ним самостоятельно. Помимо этого, существуют всевозможные форс-мажорные ситуации, которые выбивают человека из привычной колеи.

Детская психология последние годы не менее востребована, чем взрослая, утверждает психолог. И здесь дело в конфликте поколений. Родители не могут понять своих детей и у младшего поколения на этом фоне возникают психологические проблемы, лечить которые приходится совместно со взрослыми.

— Что же касается востребованности психологов на предприятиях, то это тоже имеет свое объяснение, — продолжает эксперт. — Почти все сферы деятельности сейчас испытывают кадровый голод. Сотрудников не хватает, а значит уровень нагрузки на постоянный коллектив возрастает. Один человек выполняет уже не 100% обязанностей, а все 150%. Отсюда стресс, выгорание и последующие увольнение. И решить эту проблему может только психолог.

Ранее редакция рассказывала о том, что число людей с психическими расстройствами выросло после пандемии.