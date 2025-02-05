Ушел из жизни ректор СГУГиТ Александр Карпик

5 февраля на 69-м году жизни скоропостижно скончался ректор Сибирского государственного университета геосистем и технологий, доктор технических наук, профессор Александр Карпик. Причина смерти не уточняется. Как сообщили «Новосибирские новости» Карпик находился у себя в кабинете, решал рабочие вопросы. Примерно в 11 утра ему стало плохо, вызвали скорую помощь. Медики пытались его реанимировать, но не смогли. Ректор скончался.

—Александр Петрович посвятил всю свою жизнь и профессиональную деятельность Новосибирску. Здесь он получил образование и достиг профессиональных вершин. Уход из жизни выдающегося новосибирца, активного гражданина, талантливого управленца, настоящего профессионала, неравнодушного человека — тяжелая утрата для нашего города, для всех нас, — подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Напомним, в 2006 году Александр Карпик возглавил Сибирский государственный университет геосистем и технологий и прослужил на этом посту почти 20 лет. За годы своей профессиональной деятельности он написал более 100 научных и учебно-методических работ. Помимо этого, Карпик принимал самое активное участие в популяризации и внедрении современных геоинформационных технологий в городскую среду. Результаты этой работы оказали значительное влияние на развитие в Новосибирске, в регионе кадастровых систем, которые играют важную роль в управлении земельными ресурсами.

Редакция Infopro54 выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Александра Петровича Карпика.