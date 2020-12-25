Новосибирск может лишиться полномочий по соцполитике

В рамках обсуждения бюджета Новосибирска некоторые депутаты в очередной раз затронули вопрос перераспределения межбюджетных полномочий между областным центром и областью. В частности, речь шла о финансировании полномочий в сфере социальной политики.

— Полномочия по социальному обслуживанию населения были переданы муниципалитету, но финансирование в должном порядке не обеспечено, — считает депутат Антон Бурмистров (КПРФ). — Около 300 млн рублей муниципалитет вынужден тратить на социальное обслуживание населения, которое, по идее, должно было бы финансироваться из регионального бюджета. У нас есть, как минимум, год, чтобы поработать с областью, реанимировать рабочую группу по взаимодействию с областью по части бюджета и попытаться как-то решить этот вопрос, чтобы муниципальный бюджет уже не выделял 300 млн.

Как сообщил коллегам вице-спикер горсовета Николай Тямин («Единая Россия»), в прошлом созыве возглавлявший постоянную комиссию горсовета по социальной политике, на недавнее обращение по этому поводу мэра Новосибирска Анатолия Локтя к губернатору Андрею Травникову пришел ответ совершенно формального характера за подписью министра труда и социального развития региона Ярослава Фролова. При этом, как напомнил вице-спикер горсовета, четыре года назад, когда данный вопрос также ставился перед областью, со стороны правительства региона анонсировался ряд шагов навстречу муниципалитету.

— Министр пообещал тогда создать рабочую группу с сотрудниками мэрии, сделать правильную методику расчета и вернуть городу недостающие средства, — сообщил Тямин. — Еще хотел бы обратить внимание на обеспечение детей-сирот жильем. Более 2 тысяч детей, чье право на жилье уже наступило, стоят в очереди. Это не полномочия города. Но нам дают на 2 тысячи сирот 46 млн рублей. Сироты уже стали подавать в суды, и сегодня более 200 решений суда находятся на исполнении у мэрии. Из-за неисполнения решений мэрию начинают штрафовать, и штрафы мы платим уже из городского бюджета. Нам надо этот порочный круг разорвать.

Региональный парламент, со своей стороны, не только не готов дофинансировать муниципальную соцполитику, но даже может забрать ее у Новосибирска обратно. Такое заявление сделал председатель заксобрания Андрей Шимкив, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54. По мнению спикера, имеет место спекуляция со стороны депутатов горсовета.

— Мы готовы забрать социалку — и все, — говорит Шимкив. — Это вопрос спекулятивный — и по социалке, и по НДФЛ. Мы с уважением относимся к мнению горсовета. Готовы помогать и по трамваям, и по дворовым территориям, и по другим направлениям. Но я всегда говорю: вы сначала у себя посмотрите. Когда поймете, что вы весь свой ресурс использовали, приходите. Вы думаете, зря Заельцовский бор возник? Вы думаете, зря несобираемость по аренде земли? Пусть покажут нам, сколько участков земли за пять лет продали с аукциона, а сколько так отдали — и стоимость этих участков. Как поймем, что у города ресурс весь исчерпан, так и вернемся к рассмотрению этих вопросов.

Стоит напомнить, что существенное охлаждение отношений между городским и областным парламентом обозначилось на прошлой сессии горсовета во время конфликта спикера горсовета Дмитрия Асанцева и вице-спикера заксобрания Андрея Панферова при обсуждении вопроса относительно перспектив Заельцовского бора. Как уже сообщалось, в результате Панферов покинул сессию, громко хлопнув дверью, дав перед этим понять муниципальным коллегам, что городу от области средств ждать не стоит ни по каким направлениям.

По информации мэрии Новосибирска, в бюджете города 2021 года заложена адресная социальная помощь по девяти направлениям различным категориям граждан — малоимущим, студентам и так далее на 366 млн рублей. С учетом внесенной мэрией поправки абсолютная сумма в первом чтении 2021 года составит 391 млн рублей.

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