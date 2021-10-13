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Новосибирск может перейти на начисление тарифов на тепло по-новому в июле 2022 года

  • 13/10/2021, 18:18
Автор:
Новости Новосибирска
Мэрия и СГК уведомили депутатов Заксобрания о намерениях Новосибирска перейти в ценовую зону и работать по методу альткотельной.

В соответствии с требованиями 190-ФЗ о теплоснабжении мэрия Новосибирска и АО «Сибэко» (Входит в ООО «Сибирская генерирующая компания», СГК. — Ред.) уведомили региональный парламент о планах подписать совместное обращение об отнесении Новосибирска к ценовой зоне теплоснабжения.

— Третий год Новосибирск напряженно входит в отопительный сезон, и вы это видите на примере нынешней осени. За последний год общее количество дефектов на теплосетях составило более 4000. Мы пытаемся отремонтировать теплотрассы, которые по всем техническим нормативам нужно перекладывать. Сейчас у нас подходит критический срок для замены теплосетей, построенных при массовой застройке Новосибирска в 70-80-е годы, — пояснил интерес мэрии Новосибирска к альтернативной котельной глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев. — Если не принять кардинальных решений, то дальше мы будем входить в отопительные сезоны все хуже и хуже.

Чиновник напомнил, что в 2016 году мэрия и горсовет пытались повысить тариф на тепло на 16%, чтобы направить полученные средства на перекладку инфраструктуры, но эта инициатива была встречена в штыки и привела к массовым протестным акциям. В 2017 году правительство РФ внесло в 190-ФЗ предложение о введении ценовых зон и метода альтернативной котельной.

— По этому методу за 10 лет предлагается в Новосибирске увеличивать тариф на 2,9% дополнительно к тарифу, утвержденному департаментом по тарифам области, отражающему официальную инфляцию. Это даст возможность дополнительно привлечь в систему теплоснабжения города около 15 млрд рублей. Большая часть из них будет направлена на перекладку теплосетей, — сообщил Перязев. — Первоначальный расчет «Сибэко» выполняла из расчета тариф + 3,8%, но инвесткомитет области согласился взять обязательства на бюджет региона в части льготного налогообложения предприятия, снизив предполагаемый повышающий процент до 2,9%. Снижение составило 0,9% в денежном выражении или почти на 4,5 млрд рублей.

Он подчеркнул, что все обязательства «Сибэко» по реконструкции теплосетевого комплекса в рамках альткотельной будут закреплены в схеме теплоснабжения города. Их исполнение проконтролирует не только муниципалитет, но и Минэнерго РФ.

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Директор Новосибирского филиала ООО «СГК» Андрей Колмаков напомнил, что с проектом альткотельной компания выходила на инвестиционный совет Новосибирской области летом 2021 года, и уточнил несколько моментов, вызвавших вопросы у депутатов. В частности, он отметил, что инвестиционный налоговый вычет, который получит компания при реализации проекта, составит 3,3 млрд за весь период, то есть за 10 лет. Если не будет инвестиций, не будет и этого вычета. Кроме того, 2/3 суммы налогового вычета подлежат возмещению из федерального бюджета.

— В этом году мы заменили 2,5 км сетей или 0,5%, а необходимо менять 4% в год или не менее 12 км магистральных сетей и по 100 км внутриквартальных, чтобы изменить ситуацию. Поадресный список замены у нас согласован с городом и актуализируется каждый год. Если в год мы будем ремонтировать хотя бы по 2,5% сетей, то за 10 лет сможет выйти на 50% износа (сейчас 70-75%), — пояснил Колмаков. — При благоприятном развитии событий с подписанием документов по альткотельной в региональном и федеральном правительстве мы рассчитываем войти в ценовую зону с 1 июля 2022 года. Понимаем, что на ремонтные работы времени в этом сезоне уже не останется, но если мы увидим, что согласование идет нормально, то будем смотреть, как увеличить сумму капвложений в 2022 году, чтобы избежать проблем с разворотом теплосистемы, произошедших в этом году. Соответствующее решение руководителем компании уже озвучено.

Директор филиала СГК также рассказал, как изменится тариф после перехода Новосибирска на альткотельную. Сейчас стоимость Гкал тепла составляет 1505 рублей с НДС, со второго полугодия — 1606 рублей. За 10 лет тариф вырастет до 2441 рубль с НДС, что на 30% ниже предельной индикативной цены, которая установлена постановлением Минэнерго РФ. Для Новосибирска через 10 лет она должна быть 3450 рублей за Гкал с НДС.

Андрей Колмаков также предупредил, что на метод альтернативной котельной необходимо переходить и Куйбышеву. Обращение от города и СГК уже поступило в приемную Заксобрания. Стоимость этой инвестпрограммы на 10 лет составляет 500 млн рублей.

Депутаты регионального парламента приняли к сведению уведомление СГК и мэрии Новосибирска, но попросили МинЖКХ и департамент по тарифам области использовать рычаги контроля за программой. Кроме того, на комитете было решено раз в полгода заслушивать доклад ресурсоснабжающей организации о том, какие работы она производит, какие деньги доходят и куда они направляются.

— Вспоминая о том, как вопрос о повышении тарифов рассматривался на сессии горсовета в 2016 году, обращаюсь к вам: переведите всю информацию в доступную плоскость, чтобы люди четко понимали, что вы будете делать и к чему мы придем, — обратился к энергетикам первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов. — Чтобы потом не было досужих домыслов и разговоров. Те, кто в горсовете сидят по правую сторону (Несистемная оппозиция. — Ред.), начнут все так перебрасывать, что вы не поймете, с чего начали и как закончить. Обратитесь к жителям области, иначе опять хлебнем рассуждений, которые не имеют под собой никакой основы.

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Рубрики : Экономика Общество Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : энергетики тариф на тепло альтернативная котельная


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