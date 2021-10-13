В Новосибирске приступили к утеплению кровли нового ЛДС

На тренировочной арене нового ЛДС в Новосибирске началось устройство фальцевой кровли. Первым этапом ведется укладка утеплителя в конструкцию кровли.

Перед генеральным подрядчиком поставлена задача – наращивать темпы строительства ледовой арены, увеличивать количество работающих на объекте человек, четко соблюдать график производства работ, чтобы своевременно, этап за этапом, закрывать тепловой контур здания, и приступать к внутренним работам. Только выполнение подрядчиком работ четко и в срок гарантирует своевременный ввод объекта в эксплуатацию – осенью 2022 года.

Как неоднократно подчеркивалось, новая ледовая арена – объект уникальный, при ее строительстве применяются самые современные технологии. Так, сегодня строители приступают к обустройству фальцевой кровли – специальных металлических панелей, которые сочетают в себе несколько важных свойств: высокую стойкость к агрессивным воздействиям химических веществ, низкую пористость, высокую жесткость поверхности и стойкость к истиранию. Первым этапом кровля будет обустроена на малых аренах, затем такая же технология будет применена на кровле основной арены.

Кроме того, в здании ледовой арены строители ведут заливку полов (на 3-м этаже), продолжают устройство основания ледового корта на тренировочной арене, устраивают профлист на кровле основной арены, монтируют металлические конструкции фасада основной арены. Также продолжается работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжения.

— Проблемные вопросы есть, но перспектива уложиться в сроки – реальна, если этому придать нужную динамику, насытить ресурсами – трудовыми, финансовыми, технологическими, грамотным менеджментом. Если понадобятся какие-то решения, связанные с привлечением ресурсов и с задействованием дополнительных потенциалов, здесь законодательное собрание может пригодиться для принятия решений, — отметил председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Александр Терепа.

Строительство многофункциональной ледовой арены осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». На ней пройдут матчи Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Шестиэтажный комплекс ледовой арены общей площадью 55 тыс. кв. м будет включать в себя основную арену на 10,5 тысяч зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.