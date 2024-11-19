Новый сбор за распространение интернет-рекламы приведет к напряженности на рынке

Федеральное правительство планирует ввести сразу две поправки в закон «О рекламе». Так, в тексте законопроекта, подготовленного ко второму чтению, предлагается обязать агрегаторов товаров и услуг распространять социальную рекламу и отдавать под нее не менее 5% от своего годового объема инвентаря, рассказал «Коммерсант». При этом уточняется, что налогом будут облагаться лишь те сервисы, суточная аудитория которых превышает 200 тыс. пользователей из России. Интересно, что для точного определения числа пользователей они должны будут установить специальный счетчик Роскомнадзора.

Второй поправкой обязанность платить новый сбор возлагается на распространителей интернет-рекламы, направленной на россиян. Отчисления составят 3% от квартальных доходов компаний, полученных ими от предоставления услуг по распространению рекламы в интернете.

За счет полученных налоговых средств власти планируют поддерживать разработчиков софта, включенного в реестр отечественного программного обеспечения. Помимо этого, средства направят на поддержку «развития и функционирования информационных ресурсов», перечень которых должно будет установить правительство.

Таким образом, новый сбор с доходов от интернет-рекламы будет взиматься со всех ее распространителей в сети: СМИ, блогеров, операторов рекламных систем, а также посредников между ними и рекламодателями. А вот с федеральных теле- и радиоканалы, вошедших в первый и второй мультиплексы («Первый канал», «Россия 1», НТВ, «Матч ТВ», СТС, ТНТ, «Спас» и др.) налог взыматься не будет.

Если нормы примут, то они должны будут вступить в силу с 1 марта 2025 года. И это новшество может создать дополнительную напряженность на рынке услуг, считает партнер юридической фирмы «Шумкин и партнеры» Евгений Шумкин.

— Обязательные отчисления за распространение интернет-рекламы, которые могут платить распространители рекламы и операторы рекламных систем, составят от 3 до 5% от их ежеквартальных рекламных доходов, — поясняет Шумкин. — Это предусмотрено новым законопроектом №727320-8, а идея накопления достаточного объема ликвидных резервов на фоне неблагоприятной внешней среды заложена в проекте бюджета на 2025-2027 годы и «Основные направления налоговой и бюджетной политики». За счет этого государство планирует увеличить финансирование нацпроекта «Экономика данных» до 700 миллиардов рублей.

Подход властей эксперт видит таким: российский рынок интерактивной рекламы на 2023 год составил 807 млрд рублей, инфраструктура также становится масштабнее и требует больше средств государства на ее поддержку.

— Подход предпринимательства иной: усиление правового регулирования отрасли приведёт к нарушению свободной конкуренции, так как, по умолчанию, предоставляет преференции другим рекламным платформам (радио и маркетплейсы, например), —добавляет он.

При этом, эксперт уверен, что любом случае вступление нового законопроекта в силу создаст дополнительную напряженность на рынке услуг и его некоторое временное онемение и, конечно, это приведёт к росту цен на всё.

В комментариях в профильных чатах участники рекламного рынка отмечают, что он еще недостаточно адаптировался к маркировке, поэтому новый сбор, увеличивающий налоговую нагрузку и объем работы, не своевременен. Часть экспертов предупреждает, что объем немаркированной рекламы в сети увеличится, часть — что новый сбор будет переложен на клиента. Очень много возмущений по поводу преференций федеральным СМИ. Как отмечают эксперты в чатах, это еще одно решение, которое выдавливает с рынка региональные СМИ.

Ранее редакция сообщала о том, что два оператора рынка наружной рекламы — группа Russ и «Дизайнмастер» — стали партнерами.