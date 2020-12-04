Новосибирск хочет получить 4,5 млрд на «умные» транспортные системы

В Новосибирске прорабатывается возможность включения программы «Интеллектуальные транспортные системы» в федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Если это удастся сделать, регион сможет получить на эти цели 4,5 млрд рублей. Такая информация была озвучена в рамках заседания рабочей группы по привлечению средств в городской бюджет, затем ее подтвердили и в мэрии.

— До сих пор по проекту «Безопасные и качественные дороги» (БКАД) предусматривались строительство и реконструкция дорожной инфраструктуры, речь не шла о введении каких-то централизованных «умных» систем, — говорит глава города Анатолий Локоть. — Сейчас появление «умных» систем расширяет и наши возможности для того, чтобы совершенствовать не только качество дорог, приведение их в нормативное состояние, но и управление транспортными потоками. Мы сейчас изучаем, что необходимо, чтобы воспользоваться этими новыми бюджетными возможностями.

— Я знаю, в городе есть специально оборудованные площадки, но они должным образом не обустроены, на них, с точки зрения ГИБДД, невозможно осуществлять взвешивание, — сообщает Митрофанов. — То есть фактически площадки отсутствуют. Насколько я знаю, есть сотни протоколов, штрафы по которым идут в областной бюджет. Из штрафов для владельцев большегрузов существенная часть могла бы идти в доход города. Предлагаю обратиться в заксобрание, в профильный комитет для обсуждения вопроса о выделении субсидий уже на 2021 год, чтобы к следующему сезону, когда начнутся перевозки, в том числе сыпучих веществ, по городу, эти площадки были обустроены. Либо можно предложить профильному департаменту где-то ужаться и эти деньги выделить. Речь идет об исполнении федерального закона и очень больших деньгах, которые могут прийти городу.

Одна из задач, которую могло бы решить внедрение ИТС в программу «БКАД», — весовой контроль большегрузов, передвигающихся по городским дорогам. По мнению инициировавшего рассмотрение данного вопроса на рабочей группе новосибирского общественника Евгения Митрофанова, в Новосибирске, в отличие от областного центра, вопрос весового контроля не решен. Общественник приводит данные ГИБДД, согласно которым в прошлом году большегрузы на территории Новосибирска взвешивали 55 раз, в текущем — ни разу.

В свою очередь, в мэрии сообщают о подготовке к обустройству 10 площадок под комплексы автоматической фиксации весогабаритных параметров.

— Практически все они расположены на въезде в город, потому что основная масса сыпучих материалов с большегрузов попадает извне городской черты, — поясняет начальник отдела организации дорожного движения Валерий Гареев. — Например, это Гусинобродское шоссе, ул. Станционная, Тайгинская и т.д.

Еще один такой комплекс запланирован в районе строительства станции метро «Спортивная» и многофункциональной ледовой арены. Стоимость проекта, по информации подразделения мэрии, составляет 75 млн рублей. Закупка оборудования запланирована на 2020-2021 годы. Окончание монтажных работ предполагается в 2022 году.

— Мы переговорили со всеми заинтересованными лицами, генподрядчиками и субподрядчиками, — сообщает Гареев. — Все транспортные средства останавливаются на добровольной основе и взвешиваются. Мер административного воздействия мы не принимаем, нет полномочий. Но ведем разъяснительную работу с генподрядчиком: если у него есть такой нехороший человек, который допускает перегруз, то предлагаем либо расторгнуть контракт, либо отказаться от перевозчика. Мы самостоятельно организовали этот входной контроль на своей строительной площадке.

По информации чиновника, сейчас проводятся расчеты проектно-сметной документации на организацию еще 3 площадок для передвижного пункта весового контроля: на ул. Большой в районе Колыванского кольца, ГБШ в районе поста ГИБДД (там раньше площадка существовала, но она разрушена) и на ул. Большевистской.

Напомним, что в Сибири проект по созданию интеллектуальной системы весогабаритного контроля реализуется в Омске компанией Softline. Как рассказали представители компании, выступая на форуме «Городские технологии» в октябре нынешнего года, в рамках проекта специалисты IT-провайдера будут до 2023 года заниматься сервисным сопровождением всех установленных комплексов. Благодаря эффективной эксплуатации АСВГК, Омская область рассчитывает устранить причины быстрого износа дорожного покрытия. Это позволит не только значительно снизить число ДТП, но и сэкономит около 1,8 млрд рублей на ремонтно-восстановительных работах.

Фото: pixabay.com, автор- Capri23auto