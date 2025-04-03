Новосибирская компания неправомерно использует статус микрокредитной организации

Прокуратура Октябрьского района через суд требует исключить из наименования ООО Микрокредитная компания «Русипотека» словосочетания «микрокредитная компания». Представитель ведомства отметил, что в 2014 году Центральный Банк России исключил сведения об ООО Микрокредитная компания «Русипотека» из государственного реестра микрофинансовых организаций. Однако, организация продолжает работать и использовать словосочетание «микрокредитная компания», а также словосочетание слов «МКК», передает пресс-служба управления Судебного департамента по Новосибирской области.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО Микрокредитная компания «Русипотека» зарегистрирована в 2012 году. Учредителем компании (100%) является ООО «Многопрофильная клиника». Владелец которой девелопер Сергей Степанов находится в СИЗО. Его обвиняют в хищении около 400 миллионов рублей при строительстве скандального апарт-отеля Pool House на улице Тополевой.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, поскольку после исключения из реестра Центральным Банком РФ «Русипотека» не имеет права выдавать новые займы.

Деятельность компании ограничена сбором долгов с существующих заёмщиков.

Ранее редакция сообщала об ужесточении конкуренции на рынке микрозаймов.