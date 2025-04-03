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Новосибирская компания неправомерно использует статус микрокредитной организации

  • 03/04/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирская компания неправомерно использует статус микрокредитной организации
Она аффилирована с застройщиком «Pool House»

Прокуратура Октябрьского района через суд требует исключить из наименования ООО Микрокредитная компания «Русипотека» словосочетания «микрокредитная компания». Представитель ведомства отметил, что в 2014 году Центральный Банк России исключил сведения об ООО Микрокредитная компания «Русипотека» из государственного реестра микрофинансовых организаций. Однако, организация продолжает работать и использовать словосочетание «микрокредитная компания», а также словосочетание слов «МКК», передает пресс-служба управления Судебного департамента по Новосибирской области.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО Микрокредитная компания «Русипотека» зарегистрирована в 2012 году. Учредителем компании (100%) является ООО «Многопрофильная клиника». Владелец которой девелопер Сергей Степанов находится в СИЗО. Его обвиняют в хищении около 400 миллионов рублей при строительстве скандального апарт-отеля Pool House на улице Тополевой.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, поскольку после исключения из реестра Центральным Банком РФ «Русипотека» не имеет права выдавать новые займы.

Деятельность компании ограничена сбором долгов с существующих заёмщиков.

Ранее редакция сообщала об ужесточении конкуренции на рынке микрозаймов. 

Фото пресс-службы управления судебного департамента по Новосибирской области.

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : суд Микрокредитная компания


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