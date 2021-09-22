Новосибирск обогнал Санкт-Петербург по количеству осадков в октябре

Специалисты Яндекс.Погоды отметили, что в Новосибирске дожди чаще всего фиксируются легкие, за октябрь выпадает около 48 мм осадков – это 4,3 мм за один дождь, что на 23% меньше других миллионников.

Однако больше всего дожди шли в Перми – около 30 дней за месяц. На втором месте – Екатеринбург. Санкт-Петербург стал четвертым.

— Реже всего дождь фиксировался в Волгограде и Ростове-на-Дону: в последние десять лет дождливыми там были в среднем пять-шесть дней октября. При этом в Ростове за эти шесть дней на город выливалось почти столько же воды (54 мм), сколько на Санкт-Петербург за одиннадцать. Если пересчитать общее количество осадков на число дождливых дней, получится, что средний ростовский дождь на 70 % сильнее среднего по городам-миллионерам, — сообщает пресс-служба Яндекса.

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