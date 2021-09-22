Рекламодателям

Новосибирск обогнал Санкт-Петербург по количеству осадков в октябре

  • 22/09/2021, 14:28
Автор:
Новости Новосибирска
Дожди здесь шли в среднем одиннадцать дней за месяц. По этому показателю город занимает третье место среди российских городов с населением более миллиона человек.

Специалисты Яндекс.Погоды отметили, что в Новосибирске дожди чаще всего фиксируются легкие, за октябрь выпадает около 48 мм осадков – это 4,3 мм за один дождь, что на 23% меньше других миллионников.

Однако больше всего дожди шли в Перми – около 30 дней за месяц. На втором месте – Екатеринбург. Санкт-Петербург стал четвертым.

— Реже всего дождь фиксировался в Волгограде и Ростове-на-Дону: в последние десять лет дождливыми там были в среднем пять-шесть дней октября. При этом в Ростове за эти шесть дней на город выливалось почти столько же воды (54 мм), сколько на Санкт-Петербург за одиннадцать. Если пересчитать общее количество осадков на число дождливых дней, получится, что средний ростовский дождь на 70 % сильнее среднего по городам-миллионерам, — сообщает пресс-служба Яндекса.

Яндекс.Погода строит прогноз с помощью собственной технологии Meteum 2.0. Это первая в мире технология метеопрогнозирования на основе машинного обучения, алгоритмы которой обучаются не только на данных приборов и метеостанций, но и на сообщениях пользователей.

— Людям всегда интересно, будет ли дождь. От этого зависит, как одеться, брать ли зонт и стоит ли вообще идти на улицу. На эти вопросы отлично отвечает карта осадков, которая показывает перемещение дождевых облаков. Составлять карту осадков вместе с нами может любой человек, сообщая нам о дожде через сайт или мобильное приложение. И чем больше сообщений будут присылать люди, тем точнее будет карта и меньше промокших прохожих, — подчеркнул Александр Ганьшин, руководитель группы метеопрогнозирования Яндекс.Погоды.

Фото: pixabay.com автор: StockSnap

260

Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги :

Яндекс.Погода
рейтинг
погода
осадки


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

75 млн рублей вложила Технониколь в модернизацию завода каменной ваты в Кузбассе

21/09/2021, 17:08

Корпорация развития Енисейской Сибири и Межрегиональная ассоциация курьерских служб заключили соглашение о сотрудничестве

17/09/2021, 11:37

В Бурятии перед судом предстанут гражданин КНР и гендиректор ООО за контрабанду

10/09/2021, 11:27

Сибиряки стали реже жаловаться на банки

09/09/2021, 17:53

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Повестка устойчивого развития — это всерьез и надолго

Все материалы
Лента новостей

В августе индекс деловой активности бизнеса возобновил рост

22/09/2021, 15:14

Первый полигон по «мусорной концессии» может появиться в Новосибирске в 2023 году

22/09/2021, 14:44

Прокуроры проверили соблюдение сохранности береговых линий в охранных зонах

22/09/2021, 13:12

Доклад об электронном голосовании в повестку горсовета внесли «с «боем»

22/09/2021, 13:02
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
16/08/21, 16:11
Новости компаний

Клиенты ВТБ удвоили спрос на «семейную ипотеку»

22/09/2021, 15:18

Банк «Открытие» предоставил первый кредит по новой госпрограмме поддержки МСБ

22/09/2021, 10:51

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 по объему потребкредитования за 1 полугодие 2021 года

22/09/2021, 10:45

Каждый шестой клиент ВТБ в России перешел на «удаленку» – опрос

21/09/2021, 14:33

Банк «Открытие» в Новосибирске профинансирует строительство жилого комплекса «Скандиа. В Кедровом»

21/09/2021, 13:13

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости компаний

В августе индекс деловой активности бизнеса возобновил рост

Первый полигон по «мусорной концессии» может появиться в Новосибирске в 2023 году

Сироты Новосибирска получат более 200 квартир

До 2026 года модернизируют городскую канализацию

«Земельный» долг ушел за психологическую отметку в 4 млрд рублей

Финансы

Новости Новосибирской области

Новосибирцам стали чаще навязывать паи ПИФов вместо открытия вклада

Как трансформируется банковская розница

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В Новосибирской области проводятся «бездекларационные» камеральные проверки по НДФЛ

В Новосибирске ввод жилья через эскроу более чем в два раза опередил показатели прошлого года

Политика

Новости Новосибирска

Доклад об электронном голосовании в повестку горсовета внесли «с «боем»

Кто уйдет в Госдуму?

Горсовет: фракция ЛДПР пополнилась независимым депутатом

В следующем году дважды пройдут довыборы в Заксобрание

Проголосовали более трети новосибирских избирателей

Недвижимость

Недвижимость

Новосибирская область не вошла в список регионов, где будут реализованы пилотные проекты КРТ

«Земельный» долг ушел за психологическую отметку в 4 млрд рублей

На основе семи новых поликлиник будет создан региональный клинический дата-центр

В Новосибирске ввод жилья через эскроу более чем в два раза опередил показатели прошлого года

Мена для застройщика вместо митинга общественников

Технологии

Новости Новосибирска

Выпускник НЭТИ запустил производство керамического покрытия для автомобилей

Созданный в НЭТИ беспилотный смартгрид вышел в промышленную эксплуатацию

Россияне готовятся зарабатывать на солнечных и ветряных фермах

Первый сибирский ритейлер установил электронные ценники

Резиденты Академпарка придумали, как ускорить процесс обязательной маркировки

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон запустил мультиподписку «МегаФон Плюс»

МегаФон отсеет телефонный спам

МегаФон снизил тарифы для всех российских студентов

Новосибирск вошел в пятерку городов — лидеров спроса на детские гаджеты

МегаФон назвал мобильную столицу области: это не Новосибирск и даже не город

Агропром

Новости Новосибирска

Сибирские ученые зарегистрировали новый сорт картофеля

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Агросклад PepsiCo в Новосибирске принимает первый сибирский картофель

Новосибирские элеваторы готовы к приему зерна нового урожая

Транспорт

Новости Новосибирска

В Новосибирске обсудили перспективы создания Юго-Западного транзита

Новосибирское метро опять в пролете

Просто так убрать маршрутки городу не позволяет законодательство

Выбран подрядчик для ремонта дорожного покрытия на Октябрьском мосту

К «маршрутной» проблеме подключились первомайские общественники

Медицина

Новости Новосибирска

На основе семи новых поликлиник будет создан региональный клинический дата-центр

У вас нет язвы или гастрита? Повезло… А может, вы просто давно не обследовались?

Инвестор намерен начать строительство инфекционной больницы в Новосибирске уже в этом году

Новосибирские ученые достучались до центра

В Новосибирске пять ковидных госпиталей вернутся к плановой работе

Авто

Новости Новосибирска

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Туризм

Новости Новосибирской области

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Ростуризм до конца года запустит продажи по кешбэку на зимний сезон

Общество

Новости Новосибирска

Первый полигон по «мусорной концессии» может появиться в Новосибирске в 2023 году

Новосибирцам стали чаще навязывать паи ПИФов вместо открытия вклада

Сироты Новосибирска получат более 200 квартир

До 2026 года модернизируют городскую канализацию

Корпоративные волонтеры Новосибирской области приняли участие во Всероссийской акции «Вода России»

Стиль жизни

Новости компаний

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Регистрация на конференцию закончена

×
Наверх в Новости Новосибирска