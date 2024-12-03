Новосибирск обошел Гонконг в рейтинге самых грязных городов мира

В 2024 году в мировом рейтинге городов по уровню загрязнения окружающей среды Новосибирск занял 87-е место из 274 представленных. Эту информацию предоставил аналитический портал Numbeo.

Общий индекс загрязнения в Новосибирске достиг отметки 67,9. Этот показатель на 1,2 пункта превышает аналогичные данные, зафиксированные в одном из китайских мегаполисов. Для сравнения, Гонконг занимает лишь 92-е место в рейтинге.

Сбор данных для рейтинга осуществлялся с учётом мнения горожан о качестве воздуха, питьевой воды, вывозе мусора, уровне шума, освещённости, а также доступности зелёных зон.

По результатам опроса в Новосибирске:

загрязнение воздуха: 60,87 (высокий уровень);

загрязнение воды: 53,26 (умеренный уровень);

неудовлетворённость вывозом мусора: 72,83 (высокий уровень);

состояние парков и зелёных зон: 60,23 (высокий уровень неудовлетворённости);

шумовое и световое загрязнение: 49,44 (умеренный уровень).

Горожане были разочарованы низким уровнем утилизации мусора (27,17%) и общим состоянием чистоты и порядка (35,33%). Несмотря на неплохие оценки качества воды (46,74%) и освещения ночью (50,56%), люди испытывают недовольство от пребывания в городской среде (59,24%).

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск занял 30 место в рейтинге лучших городов по качеству жизни в России. Жители города считают жильё доступным.