Новосибирск занял 30 место в рейтинге лучших городов по качеству жизни в России

Составлен рейтинг лучших городов России по качеству жизни за 2024 год.

Новосибирск занял пятое место в списке городов с «достаточно высоким качеством жизни», уступив Калининграду, Йошкар-Оле, Вологде и Магнитогорску. В общем рейтинге городов страны Новосибирск оказался на 30-м месте.

По мнению Финансового университета при правительстве, основными проблемами Новосибирска являются (по убыванию):

экология;

переезд в другой город;

работа предприятий ЖКХ;

состояние дорожного хозяйства;

культура.

В то же время, Новосибирск вошёл в число городов, жители которых считают жильё доступным, а условия для ведения предпринимательства — оптимальными. Напомним, средняя цена квадрата на вторичке в городе по итогам октября составила 122 тысячи рублей за квадрат. Стоимость квадратного метра на первичке — 140,4 тыс. рублей.

В этом году лучшими городами России по качеству жизни были признаны Москва, Грозный и Санкт-Петербург.

В рейтинге учитываются города с населением более 250 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала о том, что молодежь после получения диплома уезжает из города. Они не видят перспектив в городе.