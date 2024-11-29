Новосибирск занял 30 место в рейтинге лучших городов по качеству жизни в России

Составлен рейтинг лучших городов России по качеству жизни за 2024 год.
Новосибирск занял пятое место в списке городов с «достаточно высоким качеством жизни», уступив Калининграду, Йошкар-Оле, Вологде и Магнитогорску. В общем рейтинге городов страны Новосибирск оказался на 30-м месте.
По мнению Финансового университета при правительстве, основными проблемами Новосибирска являются (по убыванию):
В то же время, Новосибирск вошёл в число городов, жители которых считают жильё доступным, а условия для ведения предпринимательства — оптимальными. Напомним, средняя цена квадрата на вторичке в городе по итогам октября составила 122 тысячи рублей за квадрат. Стоимость квадратного метра на первичке — 140,4 тыс. рублей.
В этом году лучшими городами России по качеству жизни были признаны Москва, Грозный и Санкт-Петербург.
В рейтинге учитываются города с населением более 250 тысяч человек.
Ранее редакция сообщала о том, что молодежь после получения диплома уезжает из города. Они не видят перспектив в городе.
Фото со страницы Анны Терешковой в Вконтакте
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru