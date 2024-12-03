В 2025 году в Новосибирске необходимо капитально отремонтировать 1667 домов

Стали известны первоначальные планы по капитальному ремонту многоквартирных домов в Новосибирске. Об этом на оперативном совещании сообщил глава департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска Дмитрий Зайков.

— На 2025 год в программу капремонта Новосибирска включено 1667 домов. Она будет корректироваться. Мы пока не видим, что сможем реализовать такой ремонт, — добавил чиновник.

По его словам, в 2024 году в региональную программу капремонта в Новосибирске включен 421 дом. В 228 объектах ремонт выполнен, в остальных работа продолжается.

Помимо этого, ведется капремонт общего имуществ 112 МКД, не включенных в региональную программу.

Напомним в феврале 2023 года Олег Клемешов, который на тот момент исполнял обязанности мэра Новосибирска, сообщал, что за 2023 год в городе проведены 635 ремонтов, в плане на 2024 год — 1123 ремонта. В марте заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города — начальник управления капитального и текущего ремонта жилищного фонда мэрии города Новосибирска Владимир Ткаченко заявил, что МинЖКХ Новосибирской области планирует корректировать эту программу, так как на ее реализацию недостаточно финансов. Начисление денег на 2024 год составляет 4,6 млрд рублей, а программа стоит 7 млрд.

Ранее редакция сообщала о том, что тариф на капремонт в Новосибирской области в 2024 году вырос на 24%. Резкое повышение тарифа в регионе наблюдается третий год подряд. В 2025 году он снова вырастет — до 19,29 рублей за «квадрат».