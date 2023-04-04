Путин повысил предельный возраст для назначения принудительных работ

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении максимального возраста, до которого осужденным могут назначить принудительные работы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Принятый закон приводит указанные положения УК РФ в соответствие с изменениями пенсионного законодательства.

Ранее принудительные работы назначались мужчинам в возрасте до 60 лет и женщинам до 55 лет. Теперь такая мера наказания будет применяться для мужчин в возрасте до 65 лет и женщин в возрасте до 60 лет.

— Основная цель принудительных работ — перевоспитание оступившегося человека. Этот вид наказания из-за меньшей строгости режима помогает заключенному сохранить контакты с обществом, — отмечали ранее авторы инициативы.

Ранее положения Уголовного кодекса (УК) РФ предусматривали, что принудительные работы не назначаются женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет. Однако пять лет назад был принят закон об изменении пенсионной системы в РФ, согласно которому пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет для мужчин, с 55 до 60 лет для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.

Закон вступает в силу через 10 дней со дня его опубликования.

Ранее редакция сообщала, что Путин подписал закон о снижении срока давности по экономическим статьям.

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