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Рособрнадзор: кардинальных изменений в единый государственный экзамен на будущий год не планируется

  • 04/04/2023, 10:11
Автор:
изменения в ЕГЭ
Однако подготовлены проекты, корректирующие отдельные положения порядка проведения экзамена.

— На следующий год кардинальных изменений в процедуре проведения государственной итоговой аттестации не планируется, поскольку существенные изменения требуют всестороннего обсуждения с участием экспертов и профессионального сообщества, а также апробаций и анализа их результатов. В настоящее время подготовлены проекты новых порядков проведения ГИА, которые учитывают конкретные предложения и замечания от экспертного и педагогического сообществ в части корректировки отдельных положений порядка, — цитирует сообщение пресс-службы Рособрнадзора агентство ТАСС.

По данным ведомства, разработан проект, согласно которому учащиеся получают возможность подать заявления на участие в ЕГЭ дистанционно, а также который регламентирует участие выпускников прошлых лет только в резервные сроки основного периода.

Также на портале проектов нормативно-правовых актов размещен документ, который позволит военнослужащим, проходящим службу по призыву или по контракту, поступающим в военные вузы, подавать заявления об участии в ЕГЭ не только в места регистрации на сдачу ЕГЭ в регионе, где расположен вуз, но также и в регионе, где они проходят военную службу, уточнили в Рособрнадзоре.

Ранее редакция сообщала, что В Новосибирске может появиться частный вуз.

Фото: freepik.com

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Рубрики : Общество Власть Образование

Регионы: Россия

Теги : школа Рособрнадзор образование ЕГЭ дети


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