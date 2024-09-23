Новосибирск попал сразу в три антирейтинга по количеству ДТП с участием вело- и мототранспорта

За календарное лето в России произошло 2451 дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедистов. Это на 3,7% меньше, чем в прошлом году. Новосибирская область по этому показателю завершает десятку антилидеров (53 ДТП). Такие результаты предоставило аналитическое агентство «ПромРейтинг» по итогам лета 2024 года. В антирейтинге по-прежнему лидирует Москва, а вот соседний с нами Алтайский край в этом году десятку покинул.

Мотоциклисты в этом году стали участниками 2776 ДТП. Основная причина — нарушение правил дорожного движения водителями байков. Этот показатель на 18,9% выше, чем в прошлом году. И здесь Новосибирская область оказалась на седьмой позиции вместе с Приморским краем и Челябинской областью. Во всех трех регионах произошло 70 аварий с участием экстремалов на железных конях. Кстати, Алтайский край и здесь выровнял свои позиции, покинув рейтинг аварийно-опасных регионов.

По мопедам и приравненным к ним ТС аналитики «ПромРейтинга» выявили двоякую ситуацию. За прошедшее лето 2024 года с их участием в регионе произошло 1560 происшествие. По этому показателю водители мопедов оказались гораздо осторожнее своих коллег на велосипедах и мотоциклах. Но, при этом, дорожно-транспортных происшествий с их участием стало на 24 % больше, чем в прошлом году. Здесь Новосибирская область, где произошло 43 ДТП, занимает шестую строчку ТОП-10 регионов. Впрочем, как и годом ранее.

Ранее редакция сообщала о том, что количество ДТП с участием самокатов в Новосибирске выросло в почти в четыре раза.