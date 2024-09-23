Подрядчик сорвал контракт по созданию зала Лаврентьева в Институте экономики СО РАН

Новосибирская компания ООО «Вершина» не исполнила контракт, заключенный в апреле 2024 года с СО РАН. Согласно тендерной документации, компания должна была капитально отремонтировать помещение в Институте экономики СО РАН. Речь шла о создании комплекса помещений, пригодных к проведению мероприятий, связанных с переговорами, совещаниями, с мультимедийным и сервисным обслуживанием данных мероприятий — «Зала академика М.А. Лаврентьева». Подрядчик должен был организовать места совещаний для 26 человек, обеспечить участников совещания комфортным считыванием информации визуального контента, а также обеспечить равномерное звуковое поле по всей площади помещения с усилением голоса, выступающего с места. Цена контракта составляла 9,8 млн рублей. Завершить работы компания должна была в ноябре 2024 года.

Как отметила пресс-служба УФАС по Новосибирской области, до заключения контракта компания ознакомилась с объемом работ и товарами для ремонта. Однако, в процессе работы подрядчик приостановил выполнение работ, так как счёл контакт нерентабельным из-за стоимости используемых товаров.

— Компания предложила заказчику увеличить стоимость работ, или изменить предусмотренные контрактом товары с увеличением стоимости. Заказчик отказался, поскольку это стало бы нарушением действующего законодательства, — подчеркнули в антимонопольном комитете. — В пояснениях антимонопольному органу поставщик заявил, что при исполнении контракта университет менял условия, препятствовал его исполнению, однако каких-либо доказательств заявленного не представил.

В итоге СО РАН расторг договор с компанией в одностороннем порядке.

— Из-за необоснованного приостановления работ окончание работы к сроку стало явно невозможным. Нарушение срока выполнения работ составило более шести недель, данное поведение является недобросовестным со стороны подрядчика и приводит к нарушению хозяйственной деятельности заказчика, а именно отсутствию качественного ремонта помещений, предназначенных для нужд СО РАН, — подчеркивается в решении заказчика.

В августе 2024 года компания была внесена в реестр недобросовестных подрядчиков на два года.

По данным Seldon.Basis, ООО «Вершина» создано в 2021 году, уставный капитал — 10 тысяч рублей. Выручка в 2023 году — 2,97 млн руб (+80%), чистая прибыль — 3 тысячи рублей (-98%). Директор — Виталий Усенко, учредитель —Анатолий Агеев (100%).

Ранее редакция сообщала о том, что подрядчика подозревают в хищении средств, выделенных на строительство школ под Новосибирском.