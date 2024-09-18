Количество ДТП с участием самокатов в Новосибирске выросло в почти в четыре раза

За 8 месяцев 2024 года на дорогах Новосибирска зарегистрировано 79 ДТП с участием самокатов. В них 83 человека получили ранения, один — погиб. В ДТП с участием самокатов пострадали 23 ребенка в возрасте до 16 лет. Об этом начальник отдела по подготовке оперативной информации и взаимодействию с правоохранительными органами ГУ МВД по Новосибирской области Владислав Анисин рассказал на заседании комитета по транспорту регионального парламента. Для сравнения, в прошлом году в городе было зафиксировано 24 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), 23 человека было ранено, один погиб. В ДТП пострадали 6 детей.

— За год рост значительный. За 8 месяцев при несении службы сотрудниками дорожно-патрульной службы привлечено к ответственности 1020 водителей СИМов, — уточнил Владислав Анисин.

К основным нарушениям, которые допускают граждане арендующие самокаты, а также владельцы СИМ он отнес:

движение по тротуарам (запрещено в возрасте от 14 лет),

проезд по пешеходному переходу (необходимо спешиваться),

передвижение в паре.

— Эти нарушения сотрудники дорожно-патрульной службы пресекают, составляют административные материалы. Кроме того, управление ГИБДД еженедельно направляет информацию о нарушителях в Ассоциацию операторов микромобильности, — отметил Анисин. — Мы направили в ассоциацию 18 представлений. По нашей информации, уже приняты меры по блокировке аккаунтов владельцев.

Напомним, в августе кикшеринговый сервис МТС Юрент сообщал, что выписал более 1,5 тысяч штрафов, заблокировал более 600 аккаунтов взрослых пользователей. Кроме того, сервис выявляет аккаунты несовершеннолетних пользователей. В Новосибирске заблокировано более 380 таких самокатчиков.

Ранее редакция сообщала о том, что на самокатах в Новосибирске появились регистрационные номера. Это упростит выявление самокатчиков-нарушителей.