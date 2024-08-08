Новосибирск расширяет горизонты сотрудничества со странами Африки

На сегодняшний день перед нашей страной стоит важная задача, которая заключается в том, чтобы вывести отношения со странами Африки на уровень стратегического партнёрства. Новосибирск, где в конце августа пройдет Технопром-2024, наглядно показывает насколько весомой может быть роль регионов в этом процессе.

При этом следует отметить, что интерес взаимный. Так, государства Сахеля планируют при поддержке России добиться идеологического и технологического суверенитета и получить инструменты для развития национальных экономик.

Эксперты подчеркивают, что одно из основных направлений сотрудничества со странами Африки — подготовка квалифицированных кадров, и в рамках Технопрома состоится специальная сессия «Создавая будущее вместе: сотрудничество России и Африки в области подготовки кадров».

По состоянию на март текущего года, у России со странами Африки действовало 29 межправительственных соглашений, 20 межведомственных меморандумов и 25 межправительственных соглашений о сотрудничестве в сфере науки и высшего образования. Этой весной в Москве состоялось несколько значимых мероприятий, соорганизатором которых выступил Центр народной дипломатии — общественная организация, попечителем которой является известная новосибирская ГК «Расцветай». Центр народной дипломатии, руководителем которого является вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Наталия Красовская, организовал визит послов нескольких африканских государств в Новосибирск, чтобы познакомиться с регионом и оценить его образовательный и научный потенциал.

Сегодня Центр организует участие африканской делегации в планируемой на конец августа росийско-африканской специальной сессии.

На Технопроме также планируется подписание нескольких соглашений о прямых взаимодействиях между вузами Западной Африки и России.

В частности, Новосибирский государственный университет и университет имени Томаса Санкары в Буркина Фасо договорились о подготовке к выходу на программу двойных дипломов. Также в рамках меморандума, который будет подписан в процессе прохождения Форума, будут осуществляться совместные исследования и реализовываться научные программы, в том числе — по обмену и организации практики студентов.

Кроме того, свои предложения по вопросам обеспечения продовольственной безопасности для Нигера подготовил Новосибирский государственный аграрный университет. Так, при Университете Нигера планируется создание сельскохозяйственного кластера, где будут опробоваться, в том числе, новые технологии по выращиванию различных культур в экстремальных условиях (высокие температуры и минимальная влажность) — как часть системы продовольственной безопасности.

Наряду с этим, ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» готовит свои предложения для Мали — третьего из Конфедерации государств Сахеля, у которого одна из самых серьезных проблем — хранение и переработка продовольствия.

Новосибирский НИИ вирусологии, в свою очередь, ищет африканских партнеров для совместного изучения зоонозных инфекций и разработки вакцин к ним. Предложением заинтересовались в Нигере, где сейчас оно обсуждается на уровне профильных министерств.

И наконец, от Нигера поступил запрос на целевую подготовку специалистов для их добывающей промышленности. И Новосибирский государственный технический университет ответил на запрос. В настоящий момент готовятся советующие документы, подписание которых также ожидается в рамках Форума, а значит, — первые нигерские студенты приедут в Новосибирск уже в ближайшее время.