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В Новосибирске уменьшилось количество пожаров

  • 08/08/2024, 13:30
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске уменьшилось количество пожаров
С начала года было зарегистрировано всего 1249 возгораний.

За первые семь месяцев этого года в Новосибирске произошло 1 249 пожаров.

– Это на 432 пожара меньше, чем за аналогичный период прошлого года, – говорится в сообщении мэрии.

Погибших людей при пожарах также стало меньше. Погибли 29 человек, а в прошлом году их было уже 40.

Больше всего пожаров произошло в местах открытого хранения материалов и мусора – 678 случаев. Пожарные выезжали тушить сухую траву 136 раз.

Зарегистрирован 421 случай возгорания домов. Почти половина пожаров случилась в многоквартирниках.

– Основные причины возникновения пожаров – это неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, – подчеркивается в сообщении.

Однако, несмотря на положительную статистику, специалисты просят горожан соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее редакция сообщала о том, что за прошлую неделю было потушено 90 пожаров в Новосибирской области.

Источник фото: Freepik / Автор —  creativeart

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : сухая трава пожары


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