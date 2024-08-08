В Новосибирске уменьшилось количество пожаров

За первые семь месяцев этого года в Новосибирске произошло 1 249 пожаров.
– Это на 432 пожара меньше, чем за аналогичный период прошлого года, – говорится в сообщении мэрии.
Погибших людей при пожарах также стало меньше. Погибли 29 человек, а в прошлом году их было уже 40.
Больше всего пожаров произошло в местах открытого хранения материалов и мусора – 678 случаев. Пожарные выезжали тушить сухую траву 136 раз.
Зарегистрирован 421 случай возгорания домов. Почти половина пожаров случилась в многоквартирниках.
– Основные причины возникновения пожаров – это неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, – подчеркивается в сообщении.
Однако, несмотря на положительную статистику, специалисты просят горожан соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее редакция сообщала о том, что за прошлую неделю было потушено 90 пожаров в Новосибирской области.
Источник фото: Freepik / Автор — creativeart
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