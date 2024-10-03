Новосибирск стал самым дорогим городом Сибири по обслуживанию автомобилей

Среди городов Сибири самый высокий средний чек за обслуживание авто с начала текущего года зафиксирован в Новосибирске. Привести машину в порядок в столице СФО можно в среднем за 9 873 рублей. Ровно год назад первое место в этом антирейтинге занимал Красноярск.

Если брать Уральский федеральный округ, то здесь пальма первенства в этом году принадлежит Челябинску (9 331 рублей). Постоянными лидерами рейтинга остаются города центральной части страны. Например, в Перми, ремонт авто в среднем обходится в 11 007 рублей.

В целом с января по август 2024 года в число самых дорогих мегаполисов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, вошли Краснодар, Казань и Пермь. А в списке самых доступных оказались — Владивосток, Красноярск и Нижний Новгород.

— Цены на услуги СТО в конкретном городе всегда отличаются. Иногда разница может быть очень существенной. Прайсы формируются исходя из региональной специфики, но, помимо этого, на цены влияют масса факторов: специфика местного автопарка и самих ремонтов, ситуация с кадрами и средние зарплаты, количество самих СТО, — объясняет директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова.

Добавим, что рейтинг построен на основе анализа более 1,8 млн заказ-нарядов за два года с более 300 станций сети. В исследование вошли данные со станций из 16 городов-миллионников: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Челябинска, Красноярска, Уфы, Омска, Краснодара, Волгограда, Перми и Владивостока.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск оказался на седьмом месте по IQ среди городов-миллионников. За год сибирская столица «поумнела» почти на 15 баллов.