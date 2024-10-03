В двух районах Новосибирска вводится ограничение движения транспорта

В связи с проведением ремонтных работ на улицах Октябрьского и Ленинского районов Новосибирска вводятся временные ограничения движения транспорта.
– Со 2 по 8 октября на 2 метра сужается проезжая часть улицы Обской в районе жилого дома № 50/2, – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
До 16 октября закрывается проезд по улице Петропавловской, а также на 5 метров сужается проезжая часть на улице Титова в районе дома № 41/1 на той же улице.
Кроме того, со 2 по 22 октября будет закрыта проезжая часть на улице Связистов в районе здания № 182а на улице Титова. Данные меры связаны с ремонтом на теплотрассах.
Водителям настоятельно рекомендуется быть внимательными на дороге, следовать указаниям дорожных знаков и информационных щитов, а также соблюдать правила дорожного движения.
Ранее редакция сообщала о том, что на год вводятся ограничения для транспорта на улице Кочубея в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор – rawpixel.com
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