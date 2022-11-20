Размещение наружной рекламы по-новому: минус «маркизы», плюс флаги

Флаги спустить!

К 2027 году в Новосибирске должны быть окончательно готовы правила распространения наружной рекламы.

— Вообще, то, что мы сегодня обсуждаем, должно лечь не в правила размещения конструкций, а стать дополнением к дизайн-коду, который мы разрабатываем, — говорит замминистра строительства, главный архитектор Новосибирской области Иван Фаткин. — Изучая опыт по области, понимаем, что у многих городов документы остались на уровне 10-13-летней давности относительно Новосибирска. Было бы здорово сделать документ такой, чтобы можно было транслировать не только на Новосибирск, но и на область.

В настоящее время специальная рабочая группа в составе представителей профильных подразделений мэрии, депкорпуса и рекламного рынка готовит свои предложения. Часть из них рабочая группа одобрила. Во-первых, из официального перечня рекламных конструкций исключаются «маркизы» (Навес, на котором размещается реклама, логотип компании или любая другая информация. — Ред.) и световые проекции на асфальт.

Одновременно перечень дополняется флаговыми конструкциями.

— Флаговые конструкции — только возле гостиниц и автосалонов — не более пяти штук, — говорит руководитель управления художественного облика Олег Хорошунов. — Размер флага не может превышать 6 кв. м.

— У меня возражение, — заявил гендиректор ГК «РИМ» Марк Василенко. — С одной стороны, эти конструкции достаточно компактные, с другой — объемные, потому что флаги имеют свойство развеваться, особенно когда их несколько в ряд. Поскольку нет норм размещения таких конструкций, то по практике размещения конструкций флаги возникают в тех местах, где и так уже достаточно плотно размещаются конструкции разных форматов. Поэтому ввести новый вид рекламы без определения расстояний и порядка размещения будет не в пользу городу. Сама по себе флаговая конструкция, скорее, относится к какому-то мероприятию, празднику.

Представители рекламного бизнеса не совсем с этим согласны.

Данному предложению предстоит еще пройти юридическую экспертизу, потому что по нему остаются некоторые вопросы.

— Почему автосалону можно, а кому-то еще нельзя, нет ли здесь противоречий? — поинтересовался руководитель рабочей группы, председатель комиссии горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству Андрей Любавский.

Замначальника департамента правовой и кадровой работы мэрии Анна Макарухина сразу прокомментировать этот вопрос не смогла.

Еще одним новым типом рекламной конструкции станут остановочные пункты.

— Конструкции на остановках вписываются в формат города, — комментирует руководитель департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев. — Более того, мы неоднократно на рабочих группах обсуждали: если мы найдем взаимопонимание с рекламными компаниями, то нам это позволит увеличить и количество остановочных платформ, и павильонов. Сегодня у нас дефицит павильонов. А за счет того, что операторы размещают рекламу на своих площадях, они готовы будут устанавливать павильоны.

Максимум утилизации

Остаются и другие спорные моменты, например регламентированные размеры отдельно стоящих конструкций. В частности, для статичной рекламы предлагаются размеры 1,2:1,8, 2,7:3,7, 3:6, 3:12, 4:12 и 5:15, для видеоэкранов на опорах — 2,7:3,7, 3:6, 3:12, 4:12, 5:15. Формат видеоэкрана 1,2:1,8 допускается только на остановочных павильонах. Под эти размеры не подпадают некоторые действующие в настоящее время конструкции.

— Я бы предложил формат 5:12, — говорит Марк Василенко. — Такой формат имеется. Просим рассмотреть возможность включить такой формат экрана в перечень форматов, которые допускаются к размещению.

Как поясняет Олег Хорошунов, исключения по размерам для каких-то отдельных конструкций, по сути, может свести на нет всю работу по архитектурно-художественному регламенту.

— Давайте стандартизируем размеры, которые есть, — говорит чиновник. — Не должно быть 50 размеров под удобный случай. Должны быть стандартные общероссийские размеры, и мы должны наши правила привести в соответствие с этими размерами. У нас рынок должен быть в едином формате, чтобы не вводить новые форматы по удобному случаю для отдельных рекламных операторов. Порядок будет разработан серьезный, мы теперь все будем делать правильно.

Кто ответит за раскопки?

Однако ряд моментов еще предстоит обсудить. В частности, от компаний «РИМ» и ООО «Гэлари-сервис» поступило предложение о продлении договора с оператором на столько времени, на сколько конструкция демонтировалась в случае временных нужд муниципалитета, например проведения каких-то земляных работ, строительства рядом объекта. На период отсутствия конструкции на указанном месте плата за аренду, по мнению операторов, взиматься не должна.

— Потому как возможности размещения не было, этот срок должен быть компенсирован, — поясняют инициаторы. — Нет оснований взимать за этот период плату с рекламного распространителя.

Как рассказывают рекламные операторы, частные организации (застройщики, ресурсоснабжающие организации) в подобных случаях осуществляют денежные компенсации рекламщикам, заранее закладывая их в смету работ.

— В 99% случаях такие демонтажи происходят из-за того, что строятся подземные коммуникации, как правило, по инициативе застройщика, коммерческой организации, — говорят рекламщики. — Нужно предусмотреть механизм компенсации мэрии выпадающих из бюджета доходов. Или, например, к нам обращается директор «Сибэко», заранее уведомляет, что будет вести подземные коммуникации и спрашивает нас о стоимости демонтажа, чтобы включить ее в смету работ. Мы сильно не берем с них деньги, исходим из того, что это ненадолго. Или застройщик при строительстве выносит объекты, рекламные в том числе, он тоже несет соответствующие расходы.

— Оплата по договору происходит на квартал вперед, счета отправляются на 3 месяца, мы их оплачиваем, — говорит исполнительный директор региона Новосибирск ГК «Дизайнмастер» Евгений Камышников. — Соответственно, в случае возникновения каких-то ситуаций, в том числе расторжения договора, деньги не возвращаются: конструкция убирается, договор расторгается, а деньги не возвращаются. Речь идет о том, чтобы вернуть уплаченные деньги за неиспользованный период установки.

Еще одно предложение от ООО «Рекламные технологии» (входит в ГК «Дизайнмастер») касается аннулирования счетов и возврата распространителю рекламы внесенной наперед платы в случае досрочного расторжения договоров — на сей раз по инициативе рекламного распространителя.

В мэрии против данного предложения не возражают.

По информации мэрии Новосибирска, в прошлом году с улиц города были демонтированы 220 рекламных конструкций и 459 нестационарных объектов. В 2022 году демонтированы 170 рекламных конструкций. В планах до конца города — демонтаж 60-70 конструкций. Общее сокращение рекламных конструкций за 2 года должно составить около 37% от их общего объема.

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