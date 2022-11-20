Размещение наружной рекламы по-новому: минус «маркизы», плюс флаги

К 2027 году в Новосибирске должны быть окончательно готовы правила распространения наружной рекламы.
— Вообще, то, что мы сегодня обсуждаем, должно лечь не в правила размещения конструкций, а стать дополнением к дизайн-коду, который мы разрабатываем, — говорит замминистра строительства, главный архитектор Новосибирской области Иван Фаткин. — Изучая опыт по области, понимаем, что у многих городов документы остались на уровне 10-13-летней давности относительно Новосибирска. Было бы здорово сделать документ такой, чтобы можно было транслировать не только на Новосибирск, но и на область.
В настоящее время специальная рабочая группа в составе представителей профильных подразделений мэрии, депкорпуса и рекламного рынка готовит свои предложения. Часть из них рабочая группа одобрила. Во-первых, из официального перечня рекламных конструкций исключаются «маркизы» (Навес, на котором размещается реклама, логотип компании или любая другая информация. — Ред.) и световые проекции на асфальт.
Одновременно перечень дополняется флаговыми конструкциями.
— Флаговые конструкции — только возле гостиниц и автосалонов — не более пяти штук, — говорит руководитель управления художественного облика Олег Хорошунов. — Размер флага не может превышать 6 кв. м.
— У меня возражение, — заявил гендиректор ГК «РИМ» Марк Василенко. — С одной стороны, эти конструкции достаточно компактные, с другой — объемные, потому что флаги имеют свойство развеваться, особенно когда их несколько в ряд. Поскольку нет норм размещения таких конструкций, то по практике размещения конструкций флаги возникают в тех местах, где и так уже достаточно плотно размещаются конструкции разных форматов. Поэтому ввести новый вид рекламы без определения расстояний и порядка размещения будет не в пользу городу. Сама по себе флаговая конструкция, скорее, относится к какому-то мероприятию, празднику.
Данному предложению предстоит еще пройти юридическую экспертизу, потому что по нему остаются некоторые вопросы.
— Почему автосалону можно, а кому-то еще нельзя, нет ли здесь противоречий? — поинтересовался руководитель рабочей группы, председатель комиссии горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству Андрей Любавский.
Замначальника департамента правовой и кадровой работы мэрии Анна Макарухина сразу прокомментировать этот вопрос не смогла.
Еще одним новым типом рекламной конструкции станут остановочные пункты.
— Конструкции на остановках вписываются в формат города, — комментирует руководитель департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев. — Более того, мы неоднократно на рабочих группах обсуждали: если мы найдем взаимопонимание с рекламными компаниями, то нам это позволит увеличить и количество остановочных платформ, и павильонов. Сегодня у нас дефицит павильонов. А за счет того, что операторы размещают рекламу на своих площадях, они готовы будут устанавливать павильоны.
Остаются и другие спорные моменты, например регламентированные размеры отдельно стоящих конструкций. В частности, для статичной рекламы предлагаются размеры 1,2:1,8, 2,7:3,7, 3:6, 3:12, 4:12 и 5:15, для видеоэкранов на опорах — 2,7:3,7, 3:6, 3:12, 4:12, 5:15. Формат видеоэкрана 1,2:1,8 допускается только на остановочных павильонах. Под эти размеры не подпадают некоторые действующие в настоящее время конструкции.
— Я бы предложил формат 5:12, — говорит Марк Василенко. — Такой формат имеется. Просим рассмотреть возможность включить такой формат экрана в перечень форматов, которые допускаются к размещению.
Как поясняет Олег Хорошунов, исключения по размерам для каких-то отдельных конструкций, по сути, может свести на нет всю работу по архитектурно-художественному регламенту.
— Давайте стандартизируем размеры, которые есть, — говорит чиновник. — Не должно быть 50 размеров под удобный случай. Должны быть стандартные общероссийские размеры, и мы должны наши правила привести в соответствие с этими размерами. У нас рынок должен быть в едином формате, чтобы не вводить новые форматы по удобному случаю для отдельных рекламных операторов. Порядок будет разработан серьезный, мы теперь все будем делать правильно.
Однако ряд моментов еще предстоит обсудить. В частности, от компаний «РИМ» и ООО «Гэлари-сервис» поступило предложение о продлении договора с оператором на столько времени, на сколько конструкция демонтировалась в случае временных нужд муниципалитета, например проведения каких-то земляных работ, строительства рядом объекта. На период отсутствия конструкции на указанном месте плата за аренду, по мнению операторов, взиматься не должна.
— Потому как возможности размещения не было, этот срок должен быть компенсирован, — поясняют инициаторы. — Нет оснований взимать за этот период плату с рекламного распространителя.
Как рассказывают рекламные операторы, частные организации (застройщики, ресурсоснабжающие организации) в подобных случаях осуществляют денежные компенсации рекламщикам, заранее закладывая их в смету работ.
— В 99% случаях такие демонтажи происходят из-за того, что строятся подземные коммуникации, как правило, по инициативе застройщика, коммерческой организации, — говорят рекламщики. — Нужно предусмотреть механизм компенсации мэрии выпадающих из бюджета доходов. Или, например, к нам обращается директор «Сибэко», заранее уведомляет, что будет вести подземные коммуникации и спрашивает нас о стоимости демонтажа, чтобы включить ее в смету работ. Мы сильно не берем с них деньги, исходим из того, что это ненадолго. Или застройщик при строительстве выносит объекты, рекламные в том числе, он тоже несет соответствующие расходы.
— Оплата по договору происходит на квартал вперед, счета отправляются на 3 месяца, мы их оплачиваем, — говорит исполнительный директор региона Новосибирск ГК «Дизайнмастер» Евгений Камышников. — Соответственно, в случае возникновения каких-то ситуаций, в том числе расторжения договора, деньги не возвращаются: конструкция убирается, договор расторгается, а деньги не возвращаются. Речь идет о том, чтобы вернуть уплаченные деньги за неиспользованный период установки.
В мэрии против данного предложения не возражают.
По информации мэрии Новосибирска, в прошлом году с улиц города были демонтированы 220 рекламных конструкций и 459 нестационарных объектов. В 2022 году демонтированы 170 рекламных конструкций. В планах до конца города — демонтаж 60-70 конструкций. Общее сокращение рекламных конструкций за 2 года должно составить около 37% от их общего объема.
Ранее редакция сообщала об услугах цифрового сервиса для рекламодателей.
Фото flickr — Gensa-Gensa
Рубрики :
Регионы:
Теги :