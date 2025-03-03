Новосибирск укрепляет статус медицинской столицы Сибири

В районе Михайловской набережной в Новосибирске начал работу инновационный медицинский центр сети клиник Medica площадью 10 тысяч кв. метров. Инвестиции в проект составили 3,5 млрд рублей.

По словам главного врача медцентра Александра Еловского, инфраструктура клиники включает в себя собственную клиническую лабораторию, диагностический центр, где будут проводиться консультации по 40 направлениям, хирургический блок с пятью роботизированными операционными, а также стационар на 100 койкомест.

По данным компании, медицинский центр рассчитан на 380 тыс. посещений и более 5 тыс. оперативных вмешательств в год.

— У Новосибирска есть несколько официальных и неофициальных столичных статусов. Это административная и культурная столица Сибири и присвоенный нашим президентом в 2008 году статус научной столицы России. Но мне кажется, можно уже уверенно говорить о Новосибирске как медицинской столице Сибири, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Инвестор проекта Александр Говор рассказал, что на базе клиники также будут проводиться медицинские конференции.

По данным 2ГИС, в Новосибирске работает 270 многофункциональных медицинских центров. Среди них: «Врачебная этика», «Семейный доктор», «Евромед», «Авиценна» и другие.

Ранее редакция сообщала, что врачи призвали новосибирцев делать прививки от менингококковой инфекции. Это заболевание занимает первое место по смертности среди детей до 17 лет.