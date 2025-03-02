Врачи призвали новосибирцев делать прививки от менингококковой инфекции

В национальном календаре профилактических прививок и региональной программе вакцинация против возбудителей, вызывающих тяжелые формы менингита, не предусмотрена. Но новосибирцы могут поставить такую прививку, в том числе бесплатно.

О необходимости прививаться от менингококковой инфекции в регионе заговорили после того, как 27 февраля в наукограде Кольцово от менингита умер третьеклассник. Болезнь протекала очень стремительно, от момента, когда у ребенка поднялась температура, и он почувствовал себя плохо, до его смерти прошли всего сутки.

Уточним, в Новосибирской области вакцинацию проводят по эпидпоказаниям, то есть после выявления заболевания прививки ставят всему окружению носителя инфекции. Но врачи уверены, что подход стоить изменить, потому что риски слишком высоки.

— Я, как и большинство моих коллег, выступаю за включение вакцинации против менигококковой инфекции в нацкалендарь. Это очень тяжелая инфекция, там легко человека потерять буквально за несколько часов. И заболеваемость менингитом в последние годы стала выше, – рассказала педиатр Елена Щербицкая BFM-Новосибирск.

Врач уточнила, что многие новосибирцы ставят прививки платно. Но в государственных поликлиниках определенное количество вакцины все же закупается и пациентам иногда предлагают поставить прививку. Щербицкая призывает горожан не отказываться от данной вакцины.

— Менингококковая инфекция занимает первое место по смертности среди детей до 17 лет в России, превосходя по показателям как пневмококковую, так и гемофильную инфекции. В основной группе риска находятся дети младше пяти лет, — говорит доцент кафедры эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского Университета, главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин.

Пока в России нет своей детской вакцины против менингококковой инфекции. Как в государственной системе здравоохранения, так и в частных медицинских клиниках используют вакцину «Менактра» американского производства. Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, в Новосибирской области последняя закупка вакцины был проведена в ноябре 2024 года. Из бюджета было выделено 20,8 млн рублей на покупку 6 тысяч доз.

Ранее редакция сообщала о том, что пик заболеваемости гриппом в Новосибирске сдвинулся на несколько недель.