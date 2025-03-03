Заседание «Региональной школы депутата» состоялось в Новосибирске

Новосибирское отделение Партии Пенсионеров за социальную справедливость организовало и провело двухдневную «Региональную школу депутата» в столице Сибири. В мероприятии участвовали Александр Аверкин, руководитель фракции в областном Заксобрании, член Общественной палаты РФ Сергей Ряховский, научные деятели, публицисты Сергей и Елена Переслегины, а также действующие и потенциальные депутаты от Партии Пенсионеров.

Александр Аверкин открыл заседание, пожелав успехов в предстоящей избирательной кампании. Новосибирскому отделению поставлена цель «Зажечь 80 тысяч сердец», что подразумевает значительное увеличение представительства партии в Заксобрании и муниципалитетах. Уже в марте партийцам предложили начать сбор подписей за увеличение пенсий (25% северного коэффициента) и установление минимальной пенсии на уровне московской – выше 25 тысяч рублей.

Сергей Переслегин в первый день проанализировал мировую политическую обстановку и представил прогноз геополитического развития. Второй день посвятили культурному коду Сибири и разработке стратегии для регионального отделения Партии Пенсионеров. «Мозговой штурм» привёл к созданию концепции «Новое освоение Сибири», предусматривающей развитие науки, промышленности, сельского хозяйства и малоэтажное строительство.

Сергей Ряховский в своём выступлении подчеркнул, что депутатство – это служение народу и стране, призвав помогать нуждающимся. Он также обратил внимание на демографическую ситуацию и предложил разработать меры для изменения демографических тенденций на основе традиционных семейных ценностей. В итоге участники получили ценные знания и определили направление дальнейшей работы.