Новосибирск усилит меры безопасности во время проведения единого выпускного

23 июня на Михайловской набережной в Новосибирске состоится единый выпускной. В нем примут участие восемь тысяч выпускников. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС глава городского департамента образования Рамиль Ахметгареев.

По его словам, город полностью готов к празднику: разработан сценарный ход, подобраны концертные номера, организованы яркие фотозоны, более 30 интерактивных площадок.

Большое внимание при проведении единого выпускного будет уделено безопасности. К дежурству привлечены органы МВД, сотрудники ЧОПов, до 80 дружинников, а также педагоги-мужчины. На мероприятии будут дежурить кареты скорой помощи и МЧС.

Рамиль Ахметгареев отметил, что каждый выпускник, учитель, директор школы будет обеспечен бумажным браслетом. Его невозможно расстегнуть без нарушения целостности браслета, что гарантирует одноразовость применения.

— Досмотр будет осуществляться, он уже осуществлялся ранее, – отметил глава департамента. – Если будут обнаружены некие запрещенные вещества, алкоголь, или кто-то по ошибке ножик положит в сумку, они будут изъяты.

Он также отметил, что на территории проведения выпускного прекращается продажа алкоголя. Ограничения на продажу будут введены и в точках, расположенных вблизи места проведения праздника.

После праздника для детей из отдаленных районов будет организован дополнительный транспорт.

Впервые Единый выпускной был проведен в Новосибирске в 2018 году, в год 125-летия города. В нем приняли участие около 5 тысяч выпускников. Праздник открывается символичным проходом выпускников от парка «Городское начало» до Михайловской набережной. Во время пандемия коронавируса единый выпускной проводился в онлайн-формате.

Ранее редакция рассказывала, что на школьные выпускные мобилизовали полицейских и кинологов с собаками.