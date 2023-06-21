Открыли лестницу на Речном вокзале в Новосибирске

В Новосибирске открыли лестницу на «Речном вокзале», ведущую в сторону Восхода. Об этом очевидцы сообщили в телеграм-канале «Авиасейлс Новосибирск».

Ремонт лестницы был начат еще в 2022 году. Стоимость работ тогда оценивалась почти в 800 тысяч рублей. Контракт с прошлой строительной организацией (ООО «Галактика») мэрия расторгла в марте. Местные жители разместили гневный плакат на разрушенную лестницу у Речного вокзала с требованием завершить ремонт.

Ранее редакция сообщала о том, что лестница на Речном Вокзале в Новосибирске должна быть отремонтирована ко дню города.