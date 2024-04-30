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Что ждет новосибирцев в мае

  • 30/04/2024, 09:15
Автор: Оксана Мочалова
Что ждет новосибирцев в мае 2024 года
Отмена комиссии за банковские переводы, новый механизм приема абитуриентов на целевое обучение и другие нововведения в материале Infopro54.

Индексация пенсий

Пожилым людям, отметившим в апреле 80-летний юбилей, увеличат фиксированную выплату к пенсии. Кроме того, индексация предусмотрена и для граждан, получивших инвалидность I группы.

Надбавка положена только по одному из оснований. В обоих случаях ее размер составляет 100 процентов фиксированной выплаты к пенсии. В 2024 году это – 8134 рубля 88 копеек.

Правила приема абитуриентов

С 1 мая меняются правила приема абитуриентов на целевое обучение. Максимальный срок такого договора будет составлять пять лет. Заключить его можно будет только после зачисления. Заказчики целевого обучения будут публиковать свои предложения на портале «Работа в России». Абитуриенты смогут подать заявку с помощью «Госуслуг». Можно будет заключить только один договор на целевое обучение.

Лимит переводов между своими счетами

С 1 мая увеличивается лимит переводов между своими счетами в разных банках, которые можно будет отправлять без комиссии. Теперь он составит 30 млн рублей. Ранее переводы через СПБ были бесплатными на сумму до 100 тысяч рублей в месяц.

Теперь кредитные организации не смогут ограничивать размер или количество переводов в пределах этой суммы.

Стоит отметить, что переводы можно делать по номеру счета через мобильные приложения, либо в личном кабинете на сайте банка, либо по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП).

— Новые правила не будут распространяться на переводы, которые клиент совершает непосредственно в отделениях, так как это более затратная для банков операция. Исключение также составят переводы по номеру карты — в этом случае невозможно однозначно определить получателя средств, — пояснили в Банке России.

Финансовое обеспечение туроператоров

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С 1 мая 2024 года для операторов, которые отправляют туристов за границу, повышаются требования к собственному финансовому обеспечению. Теперь оно должно составлять 25 млн рублей.

Раньше эта сумма составляла 10 миллионов рублей.

Сформировать подобный резерв необходимо до 30 апреля 2025 года.

Акцизы на шампанское и вино

С 1 мая акцизы на винные напитки (тихие вина) и игристые вина (шампанское) вырастут в три раза: на вино — до 108 руб. (сейчас 34 руб) за литр, на игристое —. до 119 руб. (сейчас 47 руб) за литр.

Акцизы повышаются как на российские, так и на импортные вина.

Блокировка просроченного молока

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С 1 мая на кассах крупных торговых сетей (входят более 50 магазинов) будет автоматически блокироваться продажа нелегальных и просроченных товаров.

Пока технологию обкатывают на четырех группах товаров: табачной, молочной продукции, бутилированной воде и пиве. Эти товары маркируют системой «Честный знак».

С 1 сентября планируется распространить подобную практику на продажу воды и молока во всех магазинах, а с 1 ноября — на пиво и слабоалкогольные напитки во всех видах упаковки.

Период охлаждения НПФ

С 6 мая вводится период охлаждения при заключении договоров негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Он составит 14 дней.

В этот промежуток клиент, заключивший договор с НПФ через агента, сможет его расторгнуть. Ранее только некоторые НПФ добровольно применяли подобные практики.

Параллельный импорт

С 8 мая изменится перечень товаров, подлежащих параллельному импорту. Нововведения коснутся некоторых брендов парфюмерных средств, обуви, одежды, пластмасс и других.

Среди них Parker, A-Derma, Fellowes, Bobcat, Soler & Palau, MAN, EA Sports FC, TotalEnergies — некоторые бренды получили разрешение несколько месяцев, другие — только в мае.

Родственники пропавших начнут сдавать ДНК

С 15 мая близкие родственники лиц, пропавших без вести, будут подлежать обязательной геномной регистрации.

Брать образцы ДНК будут у родителей, детей, братьев и сестер таких людей. Геномная информация будет храниться до нахождения пропавшего, но не более 70 лет.

Ранее  редакция сообщала, что рестораторы просят разрешения продавать алкоголь по ночам в Новосибирске.

Источник фото: freepik.com, автор-freepik

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : нововведение закон


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