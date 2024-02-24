Новосибирск вошел в число популярных городов для путешествий на февральские праздники

Новосибирск вошел в число востребованных направлений на февральские праздничные выходные 23-25 февраля, сообщает сервис путешествий tutu. Доля пассажиров, которые выбрали для отдыха Новосибирск, составила 1,8%.

Среди самых востребованных авианаправлений – Москва, Санкт-Петербург (8,6%), Сочи (6,1%), Калининград (2,5%), Екатеринбург (2,1%), Минеральные Воды (2,2%), Красноярск (1,7%), Тюмень (1,7%) и Самара (1,6%).

Исследование показало, что на города России пришлось 81,2% авиабронирований и 97,56% жд-поездок.

Популярными заграничными направлениями стали Узбекистан (18,54%), Армению (12,22%), Азербайджан (11,76%). Также популярны направления в Турцию (9,09%) и Таджикистан (7,76%).

Ранее редакция сообщала, что отдых в глэмпингах распробовали жители и гости Новосибирской области.