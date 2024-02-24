Мэрия зарезервировала место под сквер на улице Высоцкого в Новосибирске

Мэрия Новосибирска зарезервировала земельный участок под сквер в Октябрьском районе Новосибирска. Информация об этом размещена на сайте мэрии. Площадь территории — 9897 кв. метров.

— Зарезервировать сроком на три года со дня опубликования постановления для муниципальных нужд города Новосибирска земли площадью 9897 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта местного значения – парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования по ул. В. Высоцкого в Октябрьском районе, — говорится в постановлении, подписанном и.о. мэра города Новосибирска Олегом Клемешовым.

Отмечается, что резервирование земель осуществляется, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 27.12.2022 № 4764 «О проекте планировки территории микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском районе» и руководствуясь Уставом города Новосибирска.

Кроме того, документом предписано установить и зарегистрировать ограничения прав землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков на использование земельных участков, расположенных в границах резервируемых земель.

Напомним, спор вокруг обустройства улицы Высоцкого на МЖК тянется уже несколько лет. Еще в 2021 году жители микрорайона выступили против строительства торговых павильонов на ул. Высоцкого. Горожане попросили власти города зонировать территорию под зеленую зону. Но после сноса 250 гаражей, на их месте появился забор, и жители узнали, что на площадке планируется разместить торговый комплекс. Жители запустили сбор подписей за сохранение зеленой зоны, а затем провели акцию протеста.

Еще один сквер протяженностью 0.25 км и площадью 3,69 га будет расположен на территории, ограниченной улицами Кирова, Ипподромская, центром «Сибирь-Хоккайдо» и проездом вдоль Кирова, 3 в Октябрьском районе города Новосибирска. Его рабочее название «Сквер имени Ю.Ф. Бугакова».

Ранее редакция сообщала, что жители Плющихинского жилмассива просят мэра Новосибирска сохранить спортклуб.