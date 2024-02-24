Прокуратура проконтролирует расследование дела о пожаре на улице Адриена Лежена в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области признала законным возбуждение следователем следственного отдела по Дзержинскому району Новосибирска СУ СК РФ по Новосибирской области уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам», сообщили в ведомстве. Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре.

Напомним, ночью 24 февраля в квартире на четвертом этаже жилого дома Nº30/1 по ул. Адриена Лежена в Дзержинском районе Новосибирска произошел пожар, в результате которого погибли двое мужчин.

— После тушения пожара на лестничной площадке обнаружено тело 54-летнего мужчины, 35-летний житель дома скончался в карете скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Кроме того, трое жителей подъезда доставлены в медицинское учреждение.

Отмечается, что по предварительной версии причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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