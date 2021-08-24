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Новосибирск вошел в пятерку городов — лидеров спроса на детские гаджеты

  • 24/08/2021, 12:57
Новости компаний
Продажи «умных» детских часов перед началом учебного года выросли в 1,6 раза.

Компания МТС проанализировала спрос на гаджеты для школьников перед началом учебного года в розничной сети. Новосибирская область вошла в топ-5 российских регионов по числу приобретенных к 1 сентября детских часов, сообщил в своем аккаунте директор Новосибирского филиала МТС Александр Соловенчук.

В салонах МТС наибольшим спросом перед началом учебного года у школьников и их родителей пользовались «умные» детские часы – их новосибирцы приобрели на 70 процентов больше, чем годом ранее.  При этом детские часы с функцией определения местонахождения ребенка в августе покупали на треть чаще, чем в июле 2021 года. Самой популярной моделью среди новосибирских родителей является Elari KidPhone 2 с GPS трекером по цене 2490 рублей и с абонентской платой 100 рублей, а наиболее часто приобретаемыми цветами – черный и розовый.

Более 60% продаж детских часов в Новосибирском регионе купили жители областной столицы. Второе место по количеству приобретенных для школьников умных устройств занимает Бердск, третье место разделили между собой Искитим и Куйбышев.

Сегодня новосибирские родители все чаще выбирают детские часы как недорогой первый гаджет со всеми необходимыми ребенку функциями. Часы, в отличие от смартфона, сложнее потерять, у них есть функции, позволяющие обеспечивать безопасность детей и контролировать их местоположение и список контактов, и при этом в них нет ничего лишнего – например, отвлекающих от учебы игр.

— Для многих семей — это оптимальный первый гаджет – простой, безопасный и на уроках отвлекать не будет, в отличие от смартфона, — пишет Александр Соловенчук.

Кроме Новосибирской области, в пятёрку регионов-лидеров по продажам детских часов вошли Москва и Санкт-Петербург, Свердловская область и Краснодарский край.

МТС – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений.

Фото предоставлено пресс-службой «МТС Сибирь»

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Рубрики : Общество Телекоммуникации

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : школьники учебный год умные часы статистика продажа МТС


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