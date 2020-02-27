Новосибирск вошел в топ-10 городов с ростом интереса к аренде квартир

Новосибирск занял 6 место в рейтинге 23 крупнейших городов, где больше всего интересуются арендой квартир, сообщили в пресс-службе Авито Недвижимость.

Отмечается, что с января 2019 года квадратный метр в новостройке подорожал на 9% до 84,2 тыс. руб., на вторичном рынке на 6,3% до 54 тыс. руб. Рост цен на квадратный метр заставляет жителей страны отказываться от покупки недвижимости в краткосрочной перспективе – они начинают чаще искать информацию об аренде жилья.

— Несмотря на то, что стоимость аренды квартир за год также увеличилась – на 3,6% до 18,2 тыс. рублей в месяц, интерес к ней вырос на 68% по сравнению с 2018 годом. Причем из всех видов жилья наиболее часто россияне интересовались возможностью аренды однокомнатной квартиры (популярность выросла в 11 раз). При этом средняя ставка аренды такого типа жилья за год увеличилась незначительно – на 0,8% до 14,9 тыс. руб./мес, — говорят эксперты.

В топ-10 запросов, касающихся аренды, помимо однокомнатных квартир, попали студии и двухкомнатные квартиры, а также дома.

Новосибирск вошел в топ-10 крупнейших российских городов, где зафиксирован высокий интерес к аренде квартир в 2019 году. При этом популярность съема жилья в городе уменьшилась на 2% за год.

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