В Группе «ВИС» прокомментировали «приостановку» строительства моста в Новосибирске

Концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске, ГК «ВИС», в ответ на запрос Infopro54 прокомментировал ситуацию на объекте. Как отметили в компании, работы на мосту продолжаются. На площадках занято около 250 человек, выполняется возведение надземных пешеходных переходов, центра управления движением, монтаж акустических экранов, работа с инженерными сетями, строительство левобережной развязки.

— Сам мостовой переход находится в высокой степени готовности — 96%. Он прошёл испытания на нагрузки и технически готов к пропуску транспорта. Оставшиеся 4% — это монтаж кабельной продукции (выполняется в тёплый сезон), монтаж мачт освещения (ведётся, осталось около трети), окраска опор и части пролётных строений. Разметка и установка дорожных знаков — выполняются перед запуском движения, — уточнили в компании.

Что касается строительной готовности эстакады основного хода, то она составляет 92%, правобережной транспортной развязки — 97%, левобережной развязки — около 80%.

— Работа по возведению всех объектов ведётся в рамках выделяемого концедентом финансирования, которого в настоящее время недостаточно для увеличения фронта работ, — подчеркнули в компании. — Группа «ВИС» как концессионер полностью выполнила свои обязательства по инвестированию средств в проект. Однако даже в таких условиях Группа «ВИС» не останавливает проект, вкладывая дополнительные собственные средства, о чем неоднократно сообщалось.

Напомним, на пресс-конференции в декабре 2024 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что ввод четвертого моста перенесен на 2025 год.

— На фоне неоднократного срыва сроков строительства в 2021 – 2023 годах, о котором говорили аудиторы КСП и эксперты Росавтодора, недостижении процента готовности, предусмотренного концессионным соглашением, мы заняли следующую позицию: в дальнейшем средства капитального гранта из областного и федерального бюджетов не будет предоставляться концессионеру, пока не будет приведена в соответствие и актуализирована проектная документация, — подчеркивал глава региона.

Четвёртый мост через реку Обь в Новосибирске возводится в рамках государственно-частного партнёрства. Соглашение о его строительстве региональное правительство заключило с дочерней компанией Группы «ВИС» — ООО «Сибирская концессионная компания» в 2017 году. Первоначально мост планировали сдать до конца 2022 года. Позже дату переносили несколько раз — сначала на 2023 год, позже сроки отодвинулись на 2024 год. За время строительства объект подорожал на 9 миллиардов.

Ранее редакция сообщала о том, что Минздрав Новосибирской области взыскал 86 млн рублей с группы «ВИС» за несвоевременно сданную поликлинику.