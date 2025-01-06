Новосибирск попал в топ-3 городов с самым дешевым прокатом коньков

В столице Сибири покататься на своих коньках можно в среднем за 110 рублей, а стоимость катания с прокатом обойдется в 300 рублей. Такими данными поделились эксперты 2ГИС, изучившие стоимость платных катков в крупнейших городах России. По результатам анализа они составили рейтинг городов по стоимости катания.

На первом месте рейтинга оказалась Казань, где взять коньки в прокат и покататься можно за 190 рублей, вторую строку занял Челябинск (270 рублей). В Новосибирске и Красноярске за коньки и катание нужно заплатить 300 рублей, а вот стоимость выхода на платный лед со своими коньками в столице Сибири на 40 рублей дешевле — 110 рублей против 150 рублей.

В среднем по России билет на один сеанс со своими коньками будет стоить 275 рублей, а вместе с прокатом — 500 рублей. При этом самым дорогим городом по этим показателям стал Санкт-Петербург. В северной столице эти услуги обойдутся в 800 рублей. На втором месте с конца оказалась Москва со стоимостью сеанса в 750 рублей.

Добавим, чтобы определить стоимость катания, эксперты 2ГИС изучили цены на платных катках в 16 городах-миллионниках и рассчитали среднюю стоимость одного сеанса катания со своими коньками и с услугой проката коньков.

Напомним, в период с января по сентябрь 2024 года таможенники оформили импорт 73 тысяч пар ледовых коньков на общую сумму 1,1 млн долларов США. В пресс-службе Сибирского таможенного управления добавили, что основной объём оформили в третьем квартале (72 100 пар), а главным поставщиком стал Китай.