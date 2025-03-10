Новосибирск вошел в топ городов с недорогими отелями для весеннего отдыха

Новосибирск вошел в Топ-10 городов с дешевым ранним бронированием на весенний период с марта по май 2025 года. Город занял шестую строчку рейтинга, сообщает платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС. Средний чек за ночь в отелях столицы Сибири составил порядка 3900 рублей.

— Прелесть новосибирского климата в том, что здесь есть чем заняться весной. В начале марта можно застать снежные пейзажи и зимние развлечения, но при этом температура будет более комфортной, чем в декабре-феврале, а в мае город цветёт и зеленеет, но ещё нет изнуряющей жары. А ещё весна — пора дней открытых дверей в университетах, так что особенным спросом пользуется жильё для семей, — считает директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Топ популярных туристических направлений с наиболее низким чеком возглавляет Минеральные воды, где средний чек за ночь составляет 3200 рублей. На второй строчке рейтинга расположилась Астрахань. Здесь гостиницы бронируют в среднем за 3 600 рублей за ночь. Третье и четвертое место разделили Ульяновск и Махачкала. Где ночь в отеле стоит 3 800 рублей.

В среднем по России средний чек ранних бронирований на весну составляет 6200 рублей за ночь (+10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Стоит отметить, что большинство туристов выбираю мини-отели (75%), 6% предпочитают апартаменты, 5% — гостевые дома.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск вошел в ТОП-10 регионов по количеству майнинговых ферм.