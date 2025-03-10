Предприниматели назвали ключевые административные барьеры в Новосибирской области

Предприниматели Новосибирской области оценили взаимодействие с органами власти в регионе. Только 6,9% опрошенных Минэкономразвития региона представителей бизнеса заявили, что не удовлетворены этой работой. Об этом говорится в результатах мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках, который подготовлен ведомством по итогам 2024 года (имеется в распоряжении редакции Infopro54). 80% опрошенных работой властных структур удовлетворены.

Бизнесмены также оценили административные барьеры в регионе. Почти 45% опрошенных заявили, что с барьерами не сталкивались. 18% сетовали на высокие налоги, по 9% — на нестабильность российского законодательства, регулирующего деятельность предпринимателей и сложность процедуры получения лицензий, 4,2% сообщили о сложностях с получением земельных участков.

Более 8% рассказали о проблемах, которые у них возникают с представителями органов власти. В списке этих барьеров необходимость установления партнерских отношений с органами власти, иные действия/давление со стороны органов власти, препятствующие работе бизнеса, а также коррупция, включая взятки и дискриминацию.

В топ-10 административных барьеров в Новосибирской области предприниматели также отнесли ограничение/сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг (2,6%), ограничение/сложность доступа к закупкам компаний с государственным участием (2,1%) и ограничение органами власти инициатив по организации совместной деятельности (0,6%).

По данным Минэкономразвития, по итогам 9 месяцев 2024 года в регионе были зарегистрированы 86953 организации. Для сравнения, в 2020 году — 104192.

Более 28% компаний работали в сфере оптовой и розничной торговли (в 2020 году 31,7%), 11% — в строительстве, 10% занимались операциями с недвижимостью, по 8% — в науке и обрабатывающей промышленности.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в 2024 году резко выросло количество дел о коррупции.