В НГУ развернули большую языковую модель для обучения программистов

В высшем колледже информатики Новосибирского государственного университета (ВКИ НГУ) разработали единую платформу, которая базируется на опенсорсных решениях, таких как китайские Qwen и DeepSeek, и специализируется на написании кода. Модель можно использовать в образовательном процессе как студентам, так и преподавателям. Например, при выполнении домашних заданий и работе в аудитории. С ее помощью можно создавать небольшие приложения, рефакторинги кода, а также искать и устранять ошибки. Главной же ее целью является поиск эффективных решений для интеграции нейросетей в обучение и дальнейшее создание новых образовательных форматов, отметили в пресс-службе НГУ

— Спрос на традиционных IT-специалистов, прежде всего джуниоров, снижается, так как их проще всего заменить с помощью искусственного интеллекта. Международные корпорации уменьшают набор сотрудников в сфере IT и сокращают уже действующих специалистов. И нам нужно понимать, каких программистов мы должны готовить в дальнейшем, — объяснил директор ВКИ НГУ Алексей Окунев.

Сейчас в ВКИ НГУ тестируют новую нейронную сеть на базе Qwen 2.5 Coder, ориентированную на генерацию кода с помощью построения логических цепочек. Пока с ней работают исключительно программисты, но в дальнейшем планируется подключить к работе и специалистов естественно-научной сферы. А уже на следующем этапе начнется разработка методического пособия по использованию искусственного интеллекта и нейросетей в учебном процессе.

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