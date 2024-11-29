Новосибирская область получит 91 млн рублей на «умные светофоры» и табло

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении дополнительных 200 млн рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Средства получат шесть регионов, которые заявили о необходимости добавочных средств. К ним относятся Мордовия, Северная Осетия, Чечня, Архангельская, Курская и Нижегородская области.

Новосибирская область не стала заявлять о необходимости дополнительного финансирования и получит 91,4 млн рублей.

Соседние регионы также не использовали шанс получить дополнительные средства. Алтайский край получит на внедрение ИТС 54 млн рублей, Красноярский край — 89,9 млн рублей, Кемеровская область — 92,2 млн рублей, Омская область — 93,3 млн рублей. Томской области средств на ИТС не выделено.

Работа по внедрению интеллектуальных транспортных систем ведётся в городских агломерациях с населением свыше 300 тысяч человек. Программа стала дополнением к комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

На реализацию мероприятий по внедрению ИТС в федеральном бюджете предусмотрено более 3 млрд рублей. Они предусмотрены на установку информационно-навигационных систем, информационных табло для водителей с данными о ситуации на дорогах, умных светофоров с детекторами для анализа интенсивности трафика.

В Новосибирской области ИТС начали внедрять в 2022 году. В регионе созданы центры обработки данных и пункт управления. Умный комплекс разработала компания Sitronics Group.

Общая стоимость создания интеллектуальной транспортной системы в Новосибирской агломерации составляла 5,3 млрд рублей (в ценах второго квартала 2021 года. — Ред.). 4,3 млрд планировалось направить на создание ИТС регионального уровня, 78 млн — на создание системы в Бердске, 18 млн — в Искитиме, 31 млн — в Кольцово, 868 млн — в Новосибирске, 29,5 млн — в городе Оби и 13 млн — в Новосибирском районе.

На территории Новосибирска в 2024 году планировалось модернизировать и интегрировать в интеллектуальную транспортную систему (ИТС) Новосибирской агломерации 93 светофорных объекта и выйти первый уровень зрелости ИТС Новосибирской агломерации.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области объявлен аукцион на оказание информационно-технологических (процессинговых) услуг в автоматизированной системе учета и безналичной оплаты проезда на территории региона на 2025 год. Начальная цена — 96,6 млн рублей.