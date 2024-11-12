Новосибирская ФСБ освободит от террористов парк «Арена» и станцию «Спортивную»

ФСБ проведет учения в новосибирском метро и парке отдыха «Арена».

— 13 и 14 ноября планируется проведение учений «Тоннель» по пресечению условного террористического акта, — отмечается в сообщении ФСБ Новосибирской области.

Специалисты по безопасности будут тренировать навыки использования антитеррористических мер для предотвращения возможных ЧС на станциях метро и в местах большого скопления людей.

Из-за этих мероприятий вводится временное ограничение на проезд транспорта к парку отдыха «Арена» 13 ноября с 9:00 до 16:00.

— Оперативный штаб в Новосибирской области просит отнестись к планируемым мероприятиям с пониманием, выполнять требования сотрудников правоохранительных органов, — говорится в сообщении.

ФСБ рекомендует избегать поступков, которые могут привести к нарушению общественного спокойствия, и не мешать проведению тренировок.

Ранее редакция сообщала о том, что силовики проводили учения на ТЭЦ-5 в Новосибирске. Это случилось после трагических событий в подмосковном «Крокус Сити Холле».