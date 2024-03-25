Теракт на ТЭЦ-5: силовики проведут учения в Новосибирске

После трагических событий в подмосковном «Крокус Сити Холле» на новосибирской ТЭЦ-5 в Октябрьском районе пройдут учения по пресечению условного теракта.

Мероприятие «Молния» организовано, чтобы проверить готовность к совместным действиям силовиков, органов власти и руководящего состава СГК.

— В рамках учений будут отработаны способы нейтрализации террористов, освобождения заложников, эвакуации сотрудников предприятия и организации ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, — пояснили в УФСБ Новосибирской области.

Никаких ограничений по передвижению горожан и транспорта в связи с учениями на предприятии СГК не будет.

Мероприятия пройдут во вторник, 26 марта. Силовики просят жителей города воздерживаться от действий, способных повлечь нарушение общественного порядка, не затруднять проведение учений.

Ранее редакция сообщала о том, что один из террористов, напавших на людей в подмосковном «Крокус Сити Холл», ранее имел временную регистрацию в Новосибирске.