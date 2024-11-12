Тепло вернулось в дома на улице Адриена Лежена в Новосибирске

Сибирская генерирующая компания (СГК) объявила о том, что ремонтные работы на теплосети на улице Адриена Лежена в Новосибирске были успешно завершены.
— Трубопровод в работе, — сообщили в пресс-службе СГК.
Как уточнили в компании, в ночь с воскресенья на понедельник в Октябрьском районе Новосибирска на теплосетях вскрылся дефект. В результате без отопления остались 28 объектов, в том числе 20 жилых домов и 2 социальных объекта. Об этом мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщал на оперативном совещании в правительстве региона. Он также пояснял, что коммунальную аварию планируется устранить к 23.00 11 ноября.
Позже в СГК уточнили, что под отключение попали дома на улице Лежена.
Сейчас на муниципальном портале «Системы жизнеобеспечения города» указано, что в Новосибирске без отопления находится 101 объект. Из них 29 отключены в аварийном режиме. Наибольшее количество отключений зафиксировано на правом берегу, в районе улицы Каинской — 30.
Ранее редакция сообщала о том, что более 60 домов попали под отключения от тепла в Новосибирске.
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