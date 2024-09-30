Новосибирская ФСБ задержала мигранта, «легализовавшего» в России своих земляков

Пограничники УФСБ по Новосибирской области пресекли канал незаконного пребывания мигрантов на территории региона. Преступный «бизнес» организовал гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

При обысках в жилище и офисе иностранца силовики обнаружили поддельные бланки документов, печати миграционных ведомств,

поддельные чеки об оплате трудового патента для иностранных граждан, а также бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан на территорию

России.

— По факту организации незаконной миграции возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Иностранцу предъявили обвинение и отправили в СИЗО.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Бердска незаконно прописал в своей квартире более 30 мигрантов. Фиктивные прописки ушлый мужчина сделал меньше чем за два месяца. Выяснилось, что сам 54-летний хозяин «резиновых хором» не так давно получил российское гражданство. После чего решил на этом заработать и прописать своих соотечественников.