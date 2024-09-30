Житель Новосибирска нарушил ПДД более 60 раз

В Новосибирске с водителя взыскали почти 126 тысяч рублей за превышение скорости.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по региону, в отношении 43-летнего новосибирца было возбуждено 61 исполнительное производство за нарушение ПДД. Водитель неоднократно превышал скорость.

За должником зарегистрирован автомобиль Subaru Legacy. В отношении этого имущества судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия.

Действенной мерой для погашения задолженности стал арест банковских счетов должника, а затем и взыскание денежных средств. Однако в установленный законом срок гражданин не погасил задолженность, и судебный пристав-исполнитель вынес постановления о взыскании исполнительского сбора по каждому исполнительному производству. В результате по 122 исполнительным производствам было взыскано 125 800 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что более миллиона рублей долга погасил осужденный в Новосибирской области.