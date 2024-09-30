Житель Новосибирска нарушил ПДД более 60 раз

В Новосибирске с водителя взыскали почти 126 тысяч рублей за превышение скорости.
Как сообщили в пресс-службе УФССП России по региону, в отношении 43-летнего новосибирца было возбуждено 61 исполнительное производство за нарушение ПДД. Водитель неоднократно превышал скорость.
Ранее редакция сообщала о том, что более миллиона рублей долга погасил осужденный в Новосибирской области.
Источник фото: ФССП по Новосибирской области
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